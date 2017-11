vor 2 Stunden dpa/lsw Stuttgart Keine Trauung für alle in der evangelischen Landeskirche Württemberg

Zu einer Trauung gleichgeschlechtlicher Paare wird es in der evangelischen Landeskirche Württemberg vorerst nicht kommen. Der Antrag der Initiative «Offene Kirche - Evangelische Vereinigung in Württemberg», die Traugottesdienste für homosexuelle Paare zu öffnen, fand in erster Lesung keine Mehrheit der Landessynode und wird nicht weiter verfolgt.