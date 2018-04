vor 3 Stunden dpa/lsw Stuttgart Grün-Schwarz weiter uneinig: Keine Reform des Landtagswahlrechts in Baden-Württemberg

Das Landtagswahlrecht in Baden-Württemberg bleibt erst einmal wie gehabt. Grüne und CDU konnten sich auch bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses am Dienstag in Stuttgart nicht auf eine Reform einigen.