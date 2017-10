vor 1 Stunde dpa/lsw Konstanz Gift im Babybrei: Polizei ermittelt im Umfeld des Täters

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Supermarkt-Erpressers ermittelt die Polizei weiter im Umfeld des 53-Jährigen. Es gehe darum, ein noch genaueres Bild des Tatverdächtigen zu bekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Zudem dauere die Auswertung von Beweismaterial an. Möglicherweise werde der Mann auch noch einmal in der Untersuchungshaft vernommen.