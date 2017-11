vor 1 Stunde dpa/lsw Emmendingen Frau will über Dach in Wohnung klettern und stirbt

Beim Versuch übers Dach in ihre Wohnung zu klettern, ist eine Frau in Emmendingen bei Freiburg tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei hatte sich die 31-Jährige am Sonntag aus ihrer Wohnung ausgesperrt.