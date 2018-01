vor 1 Stunde dpa/lsw Aitrach Frau tot aufgefunden: Sonderkommission ermittelt

Eine 48 Jahre alte Frau ist am Mittwoch tot in einem Garten in Aitrach (Kreis Ravensburg) gefunden worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ist nicht klar, ob die Frau durch einen Unfall starb oder es andere Beteiligte gab. Die Leiche soll obduziert werden.