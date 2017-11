vor 2 Stunden dpa Heidelberg/Darmstadt Experte: Himmelsphänomen war große Sternschnuppe

Das von vielen Menschen beobachtete helle Licht am Himmel über Süddeutschland am Dienstagabend war nach Einschätzung eines Experten eine große Sternschnuppe gewesen. «Möglicherweise war sie eine frühe Leonide», sagte Axel Quetz vom Max Planck Institut für Astronomie in Heidelberg am Mittwoch.