vor 10 Stunden dpa/lsw Ulm Ehepaar nach Einbruch mit tödlichem Ausgang in Haft

Nach dem Einbruch mit tödlichem Ausgang in Ulm sitzen zwei Verdächtige in Haft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, handelt es sich um einen 39 Jahre alten Georgier und dessen russischstämmige Ehefrau.