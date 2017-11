vor 3 Stunden dpa Berlin EU-Kommission will Deutschland wegen schlechter Luft verklagen

Die EU-Kommission plant einem Zeitungsbericht zufolge, Deutschland wegen der schlechten Luft in mehreren Städten und Regionen zu verklagen. Nach Informationen der "Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten" (Mittwoch) will die Kommission am 7. Dezember die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) beschließen.