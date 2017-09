Villingendorf Drei Tote nach Schüssen in Wohnhaus in Villingendorf: Polizei fahndet nach Vater

Im kleinen Örtchen Villingendorf werden drei Menschen erschossen. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus - und fahndet mit mehr als 50 Beamten nach dem mutmaßlichen Täter. Es soll der 40-jährige Vater des getöteten Sechsjährigen sein. Der Mutter des Kindes gelang die Flucht.

Update 9.10 Uhr: Polizei: Täter ist Vater des toten Kindes - Öffentlichkeitsfahndung



Im Fall des blutigen Familiendramas bei Rottweil fahndet die Polizei nach dem Vater des erschossenen sechs Jahre alten Kindes. Das teilten die Ermittler am Freitag mit. Geplant sei eine öffentliche Fahndung nach dem 40 Jahre alten Mann. Infos zum mutmaßlichen Täter und dessen Foto sollten auf der Facebook-Seite der Polizei Tuttlingen veröffentlicht werden. In der Wohnung in Villingendorf waren am Donnerstagabend drei Menschen erschossen worden: das Kind sowie ein Mann und eine Frau. Der Mutter des Kindes gelang die Flucht. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Mann.



Update 8.40 Uhr: Bei der Bluttat nahe Rottweil hat es eine Überlebende gegeben. Einer Frau gelang nach dpa-Informationen die Flucht aus ihrer eigenen Wohnung, als der Täter am Freitagabend zu schießen begann. In der Wohnung in Villingendorf blieben ihr sechsjähriger Sohn, ein Mann und eine Frau zurück - sie alle starben. Der Täter sei 40 Jahre alt und auf der Flucht, teilte die Polizei mit. Nähere Angaben zu seiner Identität veröffentlichte sie zunächst nicht.



In einem Wohnhaus in Villingendorf (Kreis Rottweil) sind ein Mann, eine Frau und ein sechs Jahre alter Junge erschossen worden. Derzeit gehe man von einer Beziehungstat aus, sagte ein Sprecher der Polizei Tuttlingen am Freitag. Nach diesen Angaben war der mutmaßliche Täter am Morgen noch auf der Flucht. Zuerst hatte die «Neue Rottweiler Zeitung» über die Tat berichtet.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, nach dem Tatverdächtigen fahnden mehr als 50 Polizisten. Nach dem Bericht der «Neuen Rottweiler Zeitung» ist die Polizei in Amok-Schutzausrüstung im Einsatz. Auch ein Hubschrauber wird zur Fahndung eingesetzt. Der Tatverdächtige sei zu Fuß oder mit einem Auto auf der Flucht, beides könne nicht ausgeschlossen werden, sagte die Polizei. Auch auf der Autobahn 81 (Stuttgart - Singen) seien daher Autos kontrolliert worden.

Der Mann und der Sechsjährige seien beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits tot gewesen, teilte die Polizei mit. Die Frau starb während der ärztlichen Behandlung an ihren Verletzungen. Die Tat ereignete sich am späten Donnerstagabend.

Die Lage in dem kleinen Ort mit rund 3500 Einwohnern sei in der Nacht sehr unübersichtlich gewesen, erklärte die Polizei. Die Beamten konnten zunächst nicht ausschließen, dass sich der Täter noch in der Nähe aufhielt. Daher durften Nachbarn ihre Häuser nicht verlassen oder nach Hause gehen.