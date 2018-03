Stuttgart Das große Zittern hat ein Ende: Am Wochenende Tauwetter im Südwesten

Nach einem heftigen Kälteeinbruch im Südwesten zeigt sich das Wetter am Wochenende laut Vorhersage von seiner milden Seite.

Kalt, aber nicht mehr so kalt. Deutschland lässt die Kältewelle allmählich hinter sich. Ein kräftiges Tief sorgt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den nächsten Tagen für steigende Temperaturen. Damit lässt Deutschland den Höhepunkt der Kältewelle hinter sich.

Während im Westen und Süden die Temperaturen klettern, bleibt es im Osten und Norden frostig. Schon am Samstag sollen die Temperaturen vielerorts wieder knapp über den Gefrierpunkt klettern, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Stuttgart mitteilte.

Die Meteorologen warnten aber vor dichten Nebelfeldern am Morgen. Auch tagsüber soll sich die Sonne erst einmal hinter einer dicken Wolkendecke verstecken. Am Samstag sollen die Temperaturen dann wieder größtenteils über dem Gefrierpunkt liegen.

Im äußersten Nordosten und in Höhenlagen im Land könnte am Samstag etwas Schnee fallen. Am Sonntag bleibt es laut den Experten dafür trocken und die Thermometer im Schwarzwald sowie am Oberrhein könnten bereits wieder zweistellige Plusgrade anzeigen.

Ebenso freundlich beginnt nach DWD-Prognosen die kommende Woche, allerdings mit Schnee im Gebirge und Regen im Flachland.