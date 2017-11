vor 3 Stunden dpa Lima/Karlsruhe Busunfall in Peru: Mindestens zwei Karlsruher Studenten tot

Vier Karlsruher Studenten besuchen eine Hochzeit in Peru. Ihr Bus stürzt in eine Schlucht. Bislang sind zwei Tote bestätigt. Die Bergung der Opfer in einer Schlucht ist extrem schwierig.