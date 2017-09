Zwiefalten Ausbruch aus Psychiatrie in Zwiefalten: Zwei von drei Ausbrechern festgenommen

Nach dem Ausbruch von drei Straftätern aus der Psychiatrie in Zwiefalten im Landkreis Reutlingen hat die Polizei zwei der Männer in Esslingen festgenommen.

Es handele sich um einen ersten Fahndungserfolg bei der Suche nach den flüchtigen Ausbrechern, teilte das Polizeipräsidium in Reutlingen am Dienstag mit. Gefasst wurden demnach ein 30-jähriger Grieche und ein 38-jähriger Italiener. Beiden war am Samstag die spektakuläre Flucht aus der Klinik gelungen. Der dritte Ausbrecher, ein 32-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit, ist demnach weiter auf der Flucht.



Nachdem eine Polizeistreife auf die Männer in einem Auto aufmerksam geworden war, flüchteten die Ausbrecher mit dem Wagen zunächst „unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln und roter Ampeln“, teilte die Polizei weiter mit. Dann stoppten sie und türmten zu Fuß. Die Ermittler leiteten eine Großfahndung ein mit mehreren Streifenbesatzungen, Zivilbeamten, Polizeihundeführern und einem Polizeihubschrauber. In einem Einkaufsmarkt gab laut Polizeibericht schließlich eine Kundin den entscheidenden Hinweis: die Männer hatten sich dort auf der Kundentoilette versteckt.



Und der dritte Mann? „Dieser könnte mit einer dunkelblauen Mercedes A-Klasse mit dem Kennzeichen RT-AR 163 unterwegs sein“, teilte die Polizei mit. Der Wagen sei am Sonntagabend in Ödenwaldstetten gestohlen worden. Die drei verurteilten Straftäter hatten den Ermittlern zufolge mithilfe von Bettkasten-Holz einen Rammbock gebaut. Damit hatten sie die etwa 40 Zentimeter dicke Außenmauer der Anstalt aus Ziegelsteinen durchbrochen. Danach seilten sie sich durch ein großes Loch in der Wand mit verknoteten Bettlaken aus dem zweiten Stock ab.



Die Männer waren zusammen in einem Raum untergebracht gewesen. Sie hatten sich zur Behandlung ihrer Drogen- und Alkoholabhängigkeit in der Klinik aufgehalten. Sie mussten zum Teil noch mehrjährige Haftstrafen wegen Raubdelikten absitzen. Die Forensische Psychiatrie in Zwiefalten behandelt suchtkranke Straftäter. Weil sie als nicht therapierbar eingeschätzt wurden, sollten sie nach Darstellung der ärztlichen Leitung wieder ins Gefängnis verlegt werden. Das hatten sie wohl durch ihre Flucht verhindern wollen.