Zwiefalten Ausbruch aus Psychiatrie in Zwiefalten: Fahndung nach drittem Mann läuft

Nachdem die Polizei in Esslingen zwei geflüchtete Straftäter aus der Psychiatrie in Zwiefalten gefasst hat, läuft die Fahndung nach einem dritten Ausbrecher auf Hochtouren. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wird nach dem türkischen Staatsbürger auch im Ausland gesucht.