Stuttgart Air Berlin: Zwölf Flüge am Stuttgarter Flughafen gestrichen

Am Stuttgarter Flughafen fallen am Mittwoch wegen der Krise bei Air Berlin mindestens zwölf Flüge aus. Von den jeweils sechs gestrichenen Starts und Landungen seien acht Verbindungen von Eurowings, teilte der Airport am Morgen mit.

Maschinen der Air Berlin und deren Crews fliegen auf Mietbasis auch für Eurowings. Schon am Dienstag hatten sich zahlreiche Piloten von Air Berlin krankgemeldet, was zu Flugausfällen führte.

Im Tagesverlauf sei mit weiteren Streichungen zu rechnen, sagte ein Sprecher des Stuttgarter Airports am Mittwoch. Die Passagiere könnten vor ihrem Abflug den Status ihrer Flüge auf der Webseite des Flughafens überprüfen. Die Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet, nachdem ihre arabische Großaktionärin Etihad die Zahlungen an die Berliner eingestellt hatte.

Chinesischer Bieter für Air Berlin

Der Geschäftsführer der chinesischen Betreibergesellschaft des Flughafens Parchim, Jonathan Pang, bietet um die insolvente Fluggesellschaft Air Berlinmit. Der Rechtsanwalt Helmut Naujoks, der das Unternehmen in Deutschland vertritt, sagte, er dementiere einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung (Mittwoch) nicht. Weitere Erklärungen dazu wollte er jedoch nicht abgeben.



„Bild“ zitierte aus einem Schreiben Pangs, wonach die Basis der Fluggesellschaft AirBerlin auf den Flughafen Parchim verlegt werden könnte. Wie es aus Kreisen hieß, würden die bis zu 500 Millionen Euro, die der Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl für AirBerlin angeboten hat, die Chinesen nicht schrecken.



Die Angebote für Air Berlin müssen bis diesen Freitag um 14.00 Uhr beim Insolvenzverwalter eingereicht werden.

Dobrindt ruft Air-Berlin-Piloten zur Vernunft auf

Die massenhaften Krankmeldungen von Air-Berlin-Piloten gefährden aus Sicht von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) den Verkauf der insolventen Airline. „Ich kann deshalb an alle nur appellieren, Vernunft wieder einkehren zu lassen“, sagte Dobrindt am Mittwoch in Berlin. „Es ist durchaus ein riskantes Manöver, was da von einigen Piloten ganz offensichtlich versucht wird.“ Dies sei kontraproduktiv für einen Übergang an einen neuen Eigentümer.



Interessenten können noch bis diesen Freitag Angebote für Air Berlin abgeben. Am Mittwoch wurde bekannt, dass auch der Geschäftsführer der chinesischen Betreibergesellschaft des Flughafens Parchim, Jonathan Pang, mitbieten will. Darauf angesprochen erinnerte Dobrindt daran, dass europäische Fluggesellschaften unter europäischer Eigentümerschaft und Kontrolle bleiben müssten.