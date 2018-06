vor 2 Stunden dpa/lsw Freiburg 25-Jährige in Freiburg vergewaltigt: Verdächtiger aus Syrien verweigert Aussage

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 25-Jährigen in Freiburg beharrt der Tatverdächtige auf seinem Aussageverweigerungsrecht. Auch deshalb gebe es in dem Fall keine neue Entwicklung, sagte ein Polizeisprecher am Montag.