vor 11 Stunden dpa/lsw Eppingen 18-Jährige bei Fastnacht verbrüht: Frau stand im Kessel

Das bei einem Fastnachtsumzug in Eppingen (Kreis Heilbronn) verbrühte Mädchen hat nach eigenen Worten in einem mit heißem Wasser gefüllten Hexenkessel gestanden. Das habe es in einem ersten Gespräch mit der Polizei bestätigt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.