Baden-Württemberg Zwei tödliche Hunde-Attacken innerhalb weniger Tage: Warum werden Kampfhunde nicht verboten?

Erst vor wenigen Tagen verletzt ein Staffordshire-Terrier in Hannover seine Besitzer tödlich, dann erliegt ein Säugling in Hessen seinen Kopfverletzungen nach dem Biss eines Hundes - laut Polizei sieht der Mischling einem Staffordshire ähnlich. Wie gefährlich sind Kampfhunde? Wie ist die Haltung in Baden-Württemberg geregelt - und warum werden die Tiere eigentlich nicht einfach verboten?

Seit der Attacke eines als Kampfhund gelisteten Staffordshire-Terriers auf seine Besitzer in Hannover Anfang April, ist die Debatte um die Haltung von Kampfhunden wieder neu entfacht. Ein weiterer tragischer Fall heizt die Debatte weiter an: In Hessen ist ein Säugling von einem Hund durch Bisse in den Kopf getötet worden. Die wichtigsten Antworten rund um Haltung, Konsequenzen und Forderungen an die Politik liefern Tierschützer, Innenministerium und Veterinäramt.

Wann ist ein Hund ein Kampfhund?

In jedem Bundesland gibt es eine Polizeiverordnung, die bestimmte Rassen als Kampfhunde listet. In Baden-Württemberg gelten die drei Rassen Bullterrier, Pitbullterrier und American Staffordshire Terrier als besonders gefährlich und aggressiv - sie sind laut Verordnung Kampfhunde. In einer zweiten Kategorie werden außerdem Bullmastiff, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Bordeaux Dogge, Fila Brasileiro, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Mastiff und Tosa Inu genannt. Hunde dieser Rassen gelten dann als Kampfhund, wenn sie im Einzelfall als aggressiv oder gefährlich auffallen. Kampfhunde müssen laut Martina Klausmann einem Wesenstest unterzogen werden, um nicht mehr als Kampfhunde zu gelten.

Warum wird das Halten von Kampfhunden nicht generell verboten?

Nach Auskunft des verantwortlichen Innenministeriums erübrigt sich ein Verbot, weil sich die Kampfhunde-Verordnung bewährt habe. Allerdings ist es 2017 in 30 Fällen zu einer Verletzung von Menschen durch Kampfhunde gekommen. Laut Ministerium ist diese Zahl aber nicht hoch genug, um ein Verbot zu rechtfertigen. Martina Klausmann, Fachreferentin des Landestierschutzverbands Baden-Württemberg, denkt nicht, dass ein Verbot der richtige Weg wäre. "Eigentlich jeder Hund kann zu einem Kampfhund gemacht werden, das ist nicht von einer bestimmten Rasse abhängig", sagt sie. Ein Halter könne jeden Hund brutal und aggressiv abrichten.

Welche Möglichkeiten bietet ein Wesenstest dem Veterinäramt im Umgang mit potentiell gefährlichen Hunden?

Bei Wesenstests werden die Hunde im Alter von sechs Monaten und anschließend noch einmal mit 15 bis 18 Monaten bestimmten Alltags-Stresssituationen ausgesetzt, ihr Verhalten wird dabei beobachtet. „Wir simulieren beispielsweise eine Szene wie vor einem Lokal, bei der ein Betrunkener den Hund anschreit oder wir werfen einen Sack mit Blechdosen in seine Richtung“, erzählt Peter Kintzel, Facharzt beim Veterinäramt in Friedrichshafen. Dann komme es darauf an, wie lange der Hund benötige, um sich nach der gestellten Situation wieder zu beruhigen. „Dauert das länger als vier bis fünf Minuten, wird der Hund als übersteigert aggressiv eingestuft“, so Kintzel.

Welche Konsequenzen hat ein negatives Ergebnis eines Wesenstests?

„Fällt der Test negativ aus, wird der Hund durch das Ordnungsamt als gefährlich eingestuft“, erzählt Matthias Gellert, Veterinäramtsleiter am Landratsamt Konstanz. Mögliche Konsequenzen bei einem negativen Testergebnis reichen von Maulkorb- und Leinenpflicht bis hin zur Einschläferung. Die Entscheidung, welche Maßnahme angeordnet wird, obliege den Gemeinden, sagt Peter Kintzel. Seit 15 Jahren ist er bei den Wesenstests in Friedrichshafen beteiligt. In dieser Zeit sei es jedoch nur ein einziges Mal vorgekommen, dass ein Hund bei einem Test durchgefallen ist. „Die meisten Hunde sind kaum aus der Ruhe zu bringen“, sagt Kintzel.

Gibt es eine bundesweite Regelung, wer Kampfhunde halten darf?

Laut Matthias Gellert gibt es derzeit keine einheitliche Regelung. „Die Diskussion über einen Hundeführerschein gibt es ja schon länger. Bisher hat man eine Regelung, etwa nach Schweizer Vorbild, allerdings nicht mit der Verfassung in Einklang bringen können“, erzählt er. Seiner Ansicht nach wäre die Einführung eines Eignungsnachweises jedoch ein richtiger Schritt. "Wir wünschen uns einen Hundeführerschein, durch den der Halter Sachkunde und Wissen über das Tier bereits im Vorfeld nachweisen muss", pflichtet auch Martina Klausmann bei. Bereits vor der Anschaffung sollte bedacht werden, welcher Hund zum Halter passe. Denn, so sagt sie, "liegt das Problem meist am anderen Ende der Leine."