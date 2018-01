Stuttgart Zwei, die sich verstehen

Kretschmann lehnt die Debatte um seine Nachfolge als Ministerpräsident ab. Özdemir hält er bei den Grünen für unterschätzt. dieser sieht seine politische Zukunft jedoch in Berlin.

Richtig in Rage redet sich Winfried Kretschmann. „Das ist eine Frage zur Unzeit“, kritisiert er die Journalisten, die ihn wegen seiner persönlichen Zukunft Löcher in den Bauch fragen. Eineinhalb Jahre nach Beginn seiner zweiten Amtszeit als baden-württembergischer Ministerpräsident „macht eine Nachfolgedebatte doch keinen Sinn“. Ob es nicht sein könnte, dass Grünen-Chef Cem Özdemir nach seinem Verzicht auf Spitzenjob in Berlin nun in Stuttgart das Amt des Regierungschefs anstreben könnte. „Das ist doch abstrus“, wehrt sich Kretschmann mit dem Hinweis, dass er für fünf Jahre gewählt sei und davon gerade einmal eineinhalb Jahre ’rum seien.

Kein Regierungschef spekuliert gerne über seine eigene Nachfolge. Kurz vor Weihnachten musste Kretschmann schon einmal viele Fragen nach einem politischen Neustart des in Berlin auf die politische Hinterbank durchgereichten Parteichefs abwimmeln. Gestern reißt ihm deshalb schnell der Geduldsfaden. Einmal richtig in Fahrt, lässt er sich sogar zu dem Satz hinreißen: „Sie müssen damit rechnen, dass ich noch mal antrete.“ Es wolle ihn ja niemand loshaben. Im Gegenteil: „Alle sagen, Kretschmann, du musst es noch einmal machen.“ Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz zählt dazu. Er wünsche sich, dass Kretschmann 2021 ein weiteres Mal antritt.

Danach versucht Kretschmann, mit einer für ihn typischen Mischung aus politischen und persönlichen Argumenten den Eindruck zu verwischen, dass die Entscheidung über die Bewerbung für eine dritte Amtszeit bereits gefallen ist. Da müssen dann sogar die beiden Enkel herhalten. „Die Enkel könnten ein Grund sein, aufzuhören“, schwärmt Opa mit leuchtenden Augen. Er wisse ja auch nicht, wie es um seine Gesundheit in zwei Jahren bestellt ist. Dann bemüht er sogar seine Hausphilosophin Hannah Arendt.

Die Fragen zur Zeit nach Kretschmann werden allerdings nicht im luftleeren Raum gestellt. Im Mai wird der Grünen-Regierungschef 70 Jahre alt, bei der nächsten Landtagswahl 2021 wäre er ein 72-jähriger Spitzenkandidat. Gegen die Altersdiskussion lässt er schon mal in sein Sportprogramm blicken: „Ich bin 5,3 Kilometer gejoggt, habe 40 Liegestützen gemacht und vieles mehr.“

Bisher gilt Kretschmann als Garant der weit überdurchschnittlichen Wahlergebnisse der Grünen in Baden-Württemberg. Gleichwertiger Ersatz ist weit und breit nicht in Sicht. Dieter Salomon, dem es bei den Grünen viele am ehesten zutrauen, bewirbt sich im Mai um eine dritte Amtszeit als Oberbürgermeister (OB) in Freiburg und kann sich kaum zwei Jahre später dort verabschieden. Bei den von Kretschmann oft gelobten Ministerinnen Theresia Bauer (Wissenschaft) und Edith Sitzmann (Finanzen) sehen viele Grüne nicht das notwendige Format. Und der Tübinger OB Boris Palmer gilt zwar als Wählermagnet, aber nach vielen Provokationen gegen die Parteilinie bei den Grünen als nicht vermittelbar. Erzieherische Gespräche, um Palmer zu mehr Zurückhaltung zu bewegen, haben bisher wenig bewirkt.

In dieses Vakuum der Grünen hinein stößt nun Özdemir, der in Bad Urach geboren ist und seinen Wahlkreis in Stuttgart fast direkt geholt hätte. Doch die Rolle als Kronprinz lehnt Özdemir ab. Er lobt Kretschmann als „tollen Ministerpräsidenten“, der die nächsten Jahre „großartig machen wird“. Er sehe selbst seine politische Zukunft in Berlin, sagt Cem Özdemir. Auch im Realo-Lager hält man Kretschmanns Schuhe eindeutig für zu groß. „Als Minister kann ich mir Özdemir vorstellen, aber nicht als Frontmann“, sagt einer der dortigen Wortführer.

Die Südwest-Grünen haben noch keine Idee, wie sie die Nachfolgedebatten um ihren Vormann wieder eindämmen können. Schon die Berichterstattung über den letzten Landesparteitag Mitte Dezember war vollkommen überlagert von den Fantasien über Özdemirs Zukunft in Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann, der das Aufsehen durchaus auch genießt, spielt auf Zeit: „Ich bin sicher, dass Cem Özdemir seinen Weg trotzdem finden wird, weil sich Qualität durchsetzt.“ Noch gebe es ja nicht einmal eine Bundesregierung.

Mit den Doppelspitzen an der Spitze von Partei und Bundestagsfraktion hat er dagegen für sich abgeschlossen: „Ich habe dagegen gekämpft, seit ich mich erinnern kann.“ Das müssten jetzt andere machen.

Zur Person

Cem Özdemirs Eltern lebten als Gastarbeiter im schwäbischen Bad Urach. Mittlere Reife, Ausbildung zum Erzieher, Fachhochschulreife, Sozialpädagogik-Studium, das sind die Stationen in der Ausbildung des „anatolischen Schwaben“, wie er sich nennt. Zu den Grünen kam der 52-Jährige als Teenager im Jahr 1981. Als erster Abgeordneter türkischer Herkunft zog er 1994 in den Bundestag ein. Auf Ärger um dienstlich gesammelte, aber privat genutzte Bonusmeilen und einen Privatkredit folgte ab 2002 eine bundespolitische Auszeit in den USA und Brüssel. Von 2004 bis 2008 war Özdemir Mitglied im EU-Parlament. 2008 folgte er auf Reinhard Bütikhofer an der Spitze der Grünen, seit 2013 sitzt er wieder im Bundestag. (dpa)