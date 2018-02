Stutgart Zwei Millionen Euro für Solaranlagen.

Baden-Württembergs Umweltminister legt ein neues Förderprogramm auf, um Anreize für den Bau von Fotovoltaik-Anlagen zus schaffen. 40 Prozent des Stroms müssen dafür dem Eigenverbrauch dienen.

Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) versucht mit einem neuen Förderprogramm den Ausbau der FotovoltaikAnlagen im Südwesten voranzutreiben. Wer Solarzellen betreibt und die Energie in einer Batterie speichert, soll künftig vom Land bezuschusst werden. „Die Fotovoltaik hat ein paar schwierige Jahre hinter sich, sie wird aber auf dem Weg der Energiewende gebraucht und muss in Baden-Württemberg einen größeren Beitrag zur Stromerzeugung leisten als bisher“, sagt Untersteller gegenüber dieser Zeitung. Das Programm habe einen Finanzrahmen von mehr als zwei Millionen Euro. Das Geld soll laut dem Grünen-Politiker ein Anreiz sein für den „Bau neuer Fotovoltaikanlagen“. Er verweist deswegen darauf, dass nur Batteriespeicher in Verbindung mit neu errichteten Fotovoltaik-Anlagen gefördert werden.

Untersteller reagiert mit dem Programm auf die Schwierigkeiten beim Ausbau der Solarenergie im Südwesten. Wurden im Jahr 2010 in Baden-Württemberg noch Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 1121 Megawatt neu installiert, waren es 2016 nur noch 141 Megawatt. In den vergangenen sechs Jahren ist der Fotovoltaik-ausbau zunehmend ins Stocken geraten. Bis Ende 2016 wurden Solarzellen mit einer Gesamtleistung von 5315 Megawatt installiert.

Das neu aufgelegte Förderprogramm für solare Batteriespeicher ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. So sei eine der Bedingungen, erklärt Untersteller, dass mindestens 40 Prozent des erzeugten Stroms dem eigenen Verbrauch dienten – und nicht eingespeist würden. Die Förderung erfolge mit einem Fixbetrag pro Kilowattstunde, maximal jedoch mit 30 Prozent der Nettoinvestitionskosten. Je größer der Speicher ist, desto höher ist der Zuschuss.

Weiter erklärt Untersteller, dass das Programm zunächst bis Ende 2019 laufen soll. Anträge für eine Förderung können ab morgen bei der L-Bank gestellt werden. Zudem wird das Projekt von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen wissenschaftlich begleitet.

Untersteller hat zuletzt immer wieder versucht, mit Anreizen dafür zu sorgen, dass mehr Solaranlagen im Südwesten installiert werden. Vor allem die Tatsache, dass das Geschäft mit großen Freiflächenanlagen im Südwesten bislang nicht funktioniert, macht Probleme. Deswegen hatte Grün-Schwarz im vergangenen Jahr die sogenannte Freiflächenöffnungsverordnung erlassen. Durch sie können künftig Solarparks auf landwirtschaftlich schlecht nutzbaren Acker- und Grünlandflächen errichtet werden.