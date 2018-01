Freiburg Zu verängstigt, um Hilfe zu suchen - Einschätzungen eines Opfers und einer Therapeutin

Hätten Bekannte bemerken müssen, dass der Neunjährige misshandelt wird? Mutter und Schwester des mutmaßlichen Täters wollen von dem Martyrium des Jungen nichts mitbekommen haben.

Es ist eine der ersten Fragen, die sich Johannes-Wilhelm Rörig stellt, als er von dem Missbrauch des Neunjährigen bei Freiburg erfährt: „Warum hat in der Schule niemand etwas davon gemerkt, was dem Kind angetan wurde?“ Rörig ist der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. „Ein Kind, das so einer katastrophalen Brutalität ausgesetzt ist, sendet Signale“, betonte er seit dem Vorfall gleich in mehreren Interviews.

Mit dieser Aussage widerspricht Rörig Berichten aus dem Bekanntenkreis des Opfers. Mutter und Schwester des mutmaßlichen Täters wollen von dem Martyrium des Jungen nichts mitbekommen haben. Man habe dem Kind nichts angemerkt, sagten sie in einem „Spiegel TV“-Bericht. Der Junge habe zu ihrem Bruder „Papa“ gesagt, berichtete die Schwester des 39-Jährigen. „Man hat nichts gemerkt – das ist es ja...“

Kann es sein, dass ein Kind, das so massiv misshandelt worden sein soll, unauffällig bleibt? Alexander Probst kann sich das leider allzu gut vorstellen: „So etwas lässt sich sehr gut verbergen“, sagt der 57-Jährige im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Und die Angst des Kindes war bestimmt so groß, dass es von sich aus keine Hilfe gesucht hat!“ Probst ist selbst Betroffener. Als Mitglied des weltberühmten Knabenchors Regensburger Domspatzen war er als Acht- bis Elfjähriger drei Jahre lang Prügel, Demütigungen und sexuellem Missbrauch ausgesetzt. Im vergangenen Jahr hat er seine Leidensgeschichte in dem Buch „Von der Kirche missbraucht“ öffentlich gemacht.

Als Chefärztin der Luisenklinik Bad Dürrheim hat Marianne Ledwon-Feuerstein täglich mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen zu tun. Auch ihrer Erfahrung nach werden Misshandlungen oft erst Jahre später offensichtlich. Der Grund: „Gerade kleine Kinder können solche massiven Erlebnisse nur überleben, indem sie den Schmerz und die Todesangst komplett von sich abspalten.“ Der Teil der Persönlichkeit eines kleinen Jungen, der von seinen Eltern oder nahen Bezugspersonen missbraucht werde, agiere dann wie eine eigenständige Person. Der andere, unverletzte Teil, lebe weiterhin seinen normalen Alltag und gehe in die Schule. „Diese Dissoziation ist umso stärker ausgeprägt, je jünger das Opfer ist“, sagt die Expertin. Es gebe Fälle, in denen sich die Opfer später überhaupt nicht mehr an die Misshandlung erinnern könnten. Folgenlos blieben diese trotzdem nicht. „Erinnerungslücken, Angstzustände und plötzliche Ohnmachtsanfälle können Hinweise sein“, beschreibt Ledwon-Feuerstein.

Auch Alexander Probst erinnert sich daran, dass sich sein Verhalten erst mit Abstand zu den Misshandlungen verändert hat: „Nach dieser Zeit wurde ich auf einmal zum Klassenclown. Ich musste immer betont mutig sein, habe auch sehr früh angefangen zu trinken.“ Und er wurde zum Einzelgänger. „Viele Jahre habe ich niemandem mehr vertraut“, sagt er. „Erst jetzt geht das ganz langsam wieder.“ Das Schlüsselerlebnis: „Ich habe eine Frau kennengelernt, die mich tatsächlich so nimmt, wie ich bin. Sie gibt mir das Gefühl, mich zu lieben – egal in welcher Situation.“ Er wünscht auch dem Neunjährigen, dass er jemanden findet, der sich wirklich um ihn kümmert. „Dass er ein Zuhause findet, das von Liebe geprägt ist.“