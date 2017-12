Baden-Württemberg Zu Heiligabend ein großer Haufen Müll

Weihnachten ist das Fest der Geschenke und der Verpackungen. Gleichzeitig wachsen auf dem Recyclinghof die Abfallberge.

Fast bis zur Decke der Werkshalle stapelt sich beim Recyclinghof Alba das Papier: Zeitungen, Blätter und Kartons. Alle paar Minuten fährt ein Laster vor und lädt neue Massen ab. „Rund um die Feiertage steigt der Konsum deutlich“, sagt Halil Eroglu, Leiter der Niederlassung in Waiblingen. Im Durchschnitt verarbeitet der Betrieb jeden Tag 500 Tonnen – an Tagen wie diesen können es auch mal 900 sein.

Im November und Dezember landen zehn bis 15 Prozent mehr Papier und Kartonagen beim Recyclinghof als in anderen Monaten. Die Tendenz ist von Jahr zu Jahr steigend: Der Bundesverband Paket & Expresslogistik geht für das diesjährige Weihnachtsgeschäft von bis zu 30 Millionen Sendungen aus – das sind neun bis elf Prozent mehr als 2016. Schon 2016 war gut die Hälfte des Abfalls altes Papier – so lautet die Abfallbilanz des Umweltbundesamtes. 79 Kilo Papier wanderten im vergangenen Jahr pro Kopf in die Tonne. Im Jahr 1990 war es lediglich rund die Hälfte.

Für die Absender der Päckchen stehen im Vordergrund: „der Schutz der Ware beim Transport“ und „die Erscheinung des Paketes beim Empfänger“, wie der Präsident des Bundesverbands Onlinehandel, Oliver Prothmann, betont. Man denke aber über Mehrwegsysteme nach, heißt es. Der Online-Bürohandel Memo.de bietet seinen Kunden an, sich ihre Bestellung in einer Mehrwegbox schicken zu lassen. Nach eigenen Angaben ist er damit derzeit der einzige deutsche Händler. Die Post bot zeitweise eine ähnliche Lieferung an, stellte den Betrieb aber wieder ein.

Den Papierberg können Händler allerdings nicht allein verkleinern – jeder Einzelne ist gefragt: Umweltschützerin Angelika Krumm von der Organisation Robin Wood schlägt vor, auf Geschenkpapier zu verzichten und wiederverwendbare Beutel zu verwenden. Der Leiter der Initiative Pro Recyclingpapier, Sönke Nissen, bedauert, dass viele Verbraucher Frischfaserpapier trotz ökologischer Nachteile immer noch als hochwertiger empfänden. „Das Umdenken hat begonnen“, so Nissen. „Aber es ist noch viel Luft nach oben.“