Achdorf Zu Fuß, mit dem Rad oder in der Pferdekutsche unterwegs: Am 1. Mai bleibt das Achdorfer Tal autofrei

Zu Fuß, mit dem Rad oder in der Pferdekutsche unterwegs: Am 1. Mai bleibt das Achdorfer Tal autofrei

Das Achdorfer Tal lockt am 1. Mai wieder Besucher aus Region an. Dort sind dann nämlich keine Autos erlaubt. Achdorf ist der einzige Ort im Schwarzwald-Baar-Kreis mit einem autofreien Tag.

Die Lust am Wandern und die Freude an der Natur haben Konjunktur. Zwischen Schwarzwald und Bodensee gibt es zunehmend Veranstaltungen, die auf das natürliche Erleben von Heimat zielen, ganz besonders am 1. Mai. Zu einem Volksfest hat sich eine Veranstaltung im Achdorfer Tal entwickelt, die in der Region einmalig ist und am Dienstag zum dritten Mal stattfindet: „Autofrei – Spaß dabei! Achdorfer Tal: aktiv erleben & genießen“ heißt das Motto. Das Angebot richtet sich an alle Altersklassen.

Die Wetterprognosen verheißen zwar einen Rückgang der Temperaturen: Nach den 23 Grad am Sonntag sollen sie am Dienstag auf unter 15 Grad fallen. Doch an der 530 Meter tief gelegenen Wutach ist es immer deutlich wärmer als in höher gelegenen Orten wie Blumberg. Und die Veranstalter haben wieder vorgesorgt: in allen vier Orten, neben Achdorf sind das noch die Ortsteile Aselfingen sowie Eschach und Opferdingen gibt es Zelte und feste Einkehrmöglichkeiten.

Erst die Ölkrise, dann Naturschützer

Was 1973 die Ölkrise schaffte, erreichten um die Jahrtausendwende dann Naturschützer: Der autofreie Sonn- oder Feiertag, den es vor zwei Jahrzehnten auch am Bodensee einmal gab, will Denkanstöße bei der Mobilität geben.

Achdorf ist mit seinen gut 400 Seelen der einzige Ort im Schwarzwald-Baar-Kreis mit einem autofreien Tag. Und Landrat Sven Hinterseh zeigte sich angetan und übernahm die Schirmherrschaft.

Wo schon der Dichter Scheffel wanderte

Der Ort will daher auch Menschen aus der Region in das liebliche Achdorfer Tal locken. Und hier kommt auch ein Stück Kulturgeschichte zum Tragen. Denn die Streuobstwiesen und grünen Hügeln hatten schon den Dichter Viktor von Scheffel (1826 bis 1886) angezogen, der zu Fuß vom Fürstenhaus Donaueschingen nach Achdorf wanderte. Ganz besonders, da Scheffel in dem später nach ihm benannten Gasthaus „Scheffellinde“ in Achdorf ein holdes Mädchen sichtete, und ihr ein paar Zeilen widmete.

So schön wie zu Scheffels Zeiten ist das Tal heute noch. Die Besucher erleben es im Frühlingskleid. Die Wiesen mit dem Löwenzahn leuchten, die Obstbäume blühen. Die Straßen von Achdorf über Eschach nach Opferdingen sowie von Achdorf nach Aselfingen sind von 9 bis 19 Uhr gesperrt. Bahn frei heißt es für alles, was sich ohne Motor fortbewegt, auf dem Rad, zu Fuß oder mit zwei romantischen Pferdekutschen, die ab 12 Uhr im Pendelverkehr zwischen Opferdingen und Aselfingen verkehren, eine Ausnahme sind E-Bikes.

