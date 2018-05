vor 1 Stunde Jürgen Müller Exklusiv Donaueschingen Zauberhafter Schluchsee: Darum ist eine Radtour am ehemaligen Gletschersee so faszinierend

Am Schluchsee beginnt unsere Tour durch den Hochschwarzwald als vierter Teil unserer großen Serie "Radfahren in der Region". Hätten Sie gewusst, dass er einst ein Gletschersee war und heute der größte See im Schwarzwald ist? Weitere spannende Details der Reise erfahren Sie auch heute wieder exklusiv in unserer Karte zur Tour. Viel Spaß!