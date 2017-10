Zahlen zeigen: Es gibt weniger illegale Auto-Rennen auf der Autobahn 81 als noch vor einigen Jahren. Im Verkehrsausschuss in Stuttgart verhandelten die Parteien am Mittwoch über eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn. Die SPD führte die Regierungsfraktionen vor.

Es ist das Los von Oppositionsparteien, wenig bewirken zu können. Dafür können sie die Regierungsfraktionen gelegentlich öffentlich vorführen. So geschehen gestern im Verkehrsausschuss des Landtags in Sachen Tempolimit auf der A 81. Der Sachstand: Seit Wochen können sich Grüne und CDU nicht über das von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) zur Verhinderung von illegalen Autorennen geforderte Tempolimit auf einem Streckenabschnitt der A 81 einigen. Auch das jüngste Treffen der grün-schwarzen Fachpolitiker war ergebnislos vertagt worden.

Gestern nun beantragte die SPD im Verkehrsausschuss des Landtags einen Pilotversuch zur Einführung eines Tempolimits auf der A 81 zwischen Hegau und Bad Dürrheim. Genau das fordert der Verkehrsminister. Dennoch lehnten die Grünen im Verkehrsausschuss den Antrag ab – gemeinsam mit der CDU. „Es ist unglaublich: Sie lassen ihren eigenen Verkehrsminister im Regen stehen“, kommentierte SPD-Fraktionsvize Martin Rivoir das Abstimmungsergebnis – kleine Freude des Oppositionspolitikers.

Statt Hermann, der gestern bei den Berliner Jamaika-Sondierungen gebraucht wurde, erläuterte dessen Amtschef Uwe Lahl, warum das Verkehrsministerium nach wie vor zum Tempolimit steht: „Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es einen schweren Unfall geben wird“, sagte Lahl, „das können wir nicht so laufen lassen.“ An vielen der Rennen seien hochpreisige Autos mit Schweizer Kennzeichen beteiligt. Im Gegensatz zur Schweiz, wo schon mal mehrere Monatsgehälter Strafe fällig werden und ertappten Rasern Gefängnis, Autoeinzug oder sogar lebenslanger Führerscheinentzug drohen, könne man in Deutschland legal auch 300 Stundenkilometer schnell fahren.

„Ohne Tempolimit und Radarkontrollen kann man Rennen kaum nachweisen“, sagte Lahl. Und der Abschnitt zwischen dem Kreuz Hegau und Bad Dürrheim sei eben „das Epizentrum dieser Rennen“.

Womöglich stellt sich nun aber heraus, dass das Epizentrum bereits Geschichte ist. Aus dem Innenministerium wurden Zahlen bekannt, wonach die Zahl der polizeibekannten illegalen Rennen, die 2015 noch, so Lahl, in „14-tägigem Abstand“ stattfanden, seit November 2015 auf durchschnittlich vier Rennen im Jahr gesunken sei. Innen- und Verkehrsministerium sollen nun prüfen, ob das womöglich an Baustellen lag oder doch an einer erhöhten Kontrolldichte der Polizei. Sollte sich der Rückgang so bestätigen und auch in der Schweiz bekannt werden, welche Strafen Rasern in Deutschland seit dem 13. Oktober drohen, so hoffen die grün-schwarzen Verkehrspolitiker, könnte sich auch der Tempolimit-Streit schnell durch kleinere Maßnahmen in Luft auflösen. In zwei Wochen sollen Ergebnisse vorliegen.

Unterdessen zeigte sich, dass es nicht ganz so schlecht ums Koalitionsklima bestellt ist. Im Weingut der Stadt Stuttgart kamen die beiden Fraktionen am Dienstagabend zusammen und feierten bis in die Nacht. Mittendrin und einträchtig nebeneinander: Verkehrsminister Winfried Hermann und CDU-Verkehrskontrahentin Nicole Razavi.

Regelung in der Schweiz

Das Schweizer Sanktionsmodell wird oft als Vorbild in der Tempolimitdebatte genannt. Dort gilt innerorts Tempo 50, außerorts 80, auf Autobahnen Tempo 120. Gesetzlich als Straftat gewertet und mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe, Fahrzeugeinzug sowie bis zu lebenslangem Führerscheinentzug wird dort geahndet, wenn diese Geschwindigkeit innerorts um 50, außerhalb um 60 und auf Autobahnen um 80 Stundenkilometer überschritten wird.