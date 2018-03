vor 5 Stunden dpa Berlin/Stuttgart Wie Baden-Württembergs Verfassungsschutz die AfD sieht

In Baden-Württemberg wird die AfD nach wie vor nicht nachrichtendienstlich beobachtet. Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Beobachtung seien bislang nicht erfüllt, teilte ein Sprecher des Landesamtes für Verfassungsschutz am Mittwoch in Stuttgart mit.