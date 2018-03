Baden-Württemberg Wetterextreme zwingen zum Umdenken - Risikoschutz für Obst- und Weinbauern stockt

Die Frostschäden aus dem vergangenen Jahr in Baden-Württemberg belaufen sich auf 120 Millionen Euro. In Sachen Risikoabsicherung für Obst- und Weinbauern hat sich bislang allerdings wenig getan. Die Grünen willen, dass der Bund aktiv wird – und haben bei Experten nachgefragt, wie eine Strategie aussehen könnte.

Knapp ein Jahr ist es her, dass Spätfröste in Baden-Württemberg verheerende Schäden bei Obst- und Weinbauern anrichteten. Vor allem im Bodenseekreis und der Ortenau gab es Ernteausfälle in Millionenhöhe. So verzeichnete Obstbauer Berthold Maier in Mahlspüren bei Stockach auf seiner vier Hektar Tafelapfel-Anbaufläche einen frostbedingten Ausfall von 95 Prozent seiner Ernte – nur einer von vielen kleinen Betrieben, die hart getroffen wurden. Der Gesamtschaden im Land wird auf mindestens 120 Millionen Euro geschätzt – und das sind nur die Fälle, die mehr als 30 Prozent Ernteverlust hatten.

Zu wenig Hilfe aus der Politik

Für die Landtagsfraktion der Grünen ist das Anlass zu fragen, ob ein Jahr danach Konsequenzen bei der Risikoabsicherung für Obst- und Weinbauern erfolgt sind. Bei einer Anhörung zur sogenannten Mehrgefahrenabsicherung in Stuttgart diskutierten jetzt 60 Experten und Vertreter von Obst-, Weinbau- und Landwirtschaftsverbänden, wie eine längerfristige Strategie aussehen könnte, die den Landwirten hilft, sich besser gegen Extremwetterlagen abzusichern.

Dabei zeigte sich: Die Unterstützung der Landwirtschaft durch flankierende Maßnahmen der Politik kommt nur schleppend voran. Der Masterplan lässt auf sich warten. Doch die Zeit drängt: Der Klimawandel lässt zunehmend schwere Extremwetter wie Spätfröste, Trockenheit, große Hitze, Überschwemmungen und Stürme befürchten, die gravierende Folgen für die Landwirtschaft haben können.

Grüne: Bund soll aktiv werden

Grüne und das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium wollen nun, da endlich eine neue Bundesregierung im Amt ist, darauf drängen, dass der Bund beim Thema Risikomanagement aktiv wird. Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) werde das Thema bei der nächsten Agrarministerkonferenz Ende April in Münster erneut auf die Tagesordnung bringen, wie sein Haus auf Anfrage mitteilte. „Grundsätzlich sind Risiken Sache des landwirtschaftlichen Unternehmers“, erklärte Hauk dazu, „aber wir stehen vor der neuen Situation, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken eine völlig neue Dimension angenommen hat“. Statt bisheriger Ad-hoc-Hilfen bei Frostschäden wie im vergangenen Jahr brauche es nun strategische Lösungen.

Landwirt Martin Hahn, Landtagsabgeordneter im Bodenseekreis, agrarpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion und Initiator der Anhörung in Stuttgart, will dabei aufs Tempo drücken. „Ich bin zwar grundsätzlich für die Unterstützung von Selbsthilfemaßnahmen für die Obst- und Weinbauern, wir können ja nicht immer den Notstand ausrufen, wenn mal Frost ist“, so Hahn, „aber wir brauchen endlich eine gemeinsame Strategie von Land und Bund. 2019 muss eine Lösung da sein.“

Beteiligung von Land und Bund an Mehrgefahrenversicherung?

Ganz wichtig etwa wäre, so die Tendenz auf der Anhörung, die Beteiligung von Land und Bund an einer Mehrgefahrenversicherung für die Landwirte, wie sie es etwa in Österreich sowie vielen anderen EU-Ländern gibt und wie sie Josef Kurz von der Österreichischen Hagelversicherung in Stuttgart vorstellte. Österreich gewährt seinen Landwirten einen 50-prozentigen Zuschuss zu einer Ernteausfallversicherung, die sich Bund und Land teilen. Die anderen 50 Prozent muss der Landwirt selbst aufbringen. „Dann kämen Versicherungsprämien heraus, die sich ein Betrieb auch leisten kann“, so Grünen-Agrarexperte Hahn. „Wenn der Bund in gleicher Höhe flankiert, kämen auf das Land etwa drei Millionen Euro an Kosten zu“, kalkuliert er.

Auch ein anderes dringendes Anliegen der Obst- und Weinbauern liegt in der Zuständigkeit des Bundes: Weil Landwirte meist Personengesellschaften sind, müssen sie Betriebsrücklagen – etwa für Ernteausfälle – im Gegensatz zu einer GmbH als Betriebsvermögen voll versteuern. Das führt dazu, dass die Landwirte solche Rücklagen erst gar nicht bilden, um nicht noch höhere Abgaben zu bezahlen. „Wir fordern die neue Bundesregierung auf, eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage einzuführen“, so Grünen-Agrarexperte Hahn. Mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk sei bei der Anhörung vereinbart worden, da gemeinsam loszulaufen. Unterstützung für die landwirtschaftlichen Sonderkulturen Obst- und Weinbau fordern vor allem Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Aber auch vor Ort hapere es zum Teil schon an den unteren Verwaltungsebenen der Politik, etwa bei der schleppenden Genehmigung von neuen Wasserrückhaltebecken durch die Landratsämter, bemängelt Hahn. Für die Frostschutzberegnung – ein ebenso einfaches wie wirksames Mittel gegen Frostschäden, bei dem Obstblüten in kalten Nächten beregnet werden und durch einen schützenden Eisfilm und die entstehende Kristallisationswärme bis etwa minus sieben Grad Celsius geschützt werden, brauchen die Obstbauern große Wasservorräte. Für eine Fläche von zehn Hektar wären etwa 1000 Kubikmeter Wasser nötig – „doch für den Bau der Becken gibt es einfach zu viele Auflagen“, so der Agrarexperte.

Ein Stockacher Bauer zieht Konsequenzen

Der Stockacher Obstbauer Berthold Maier hat seine persönlichen Konsequenzen schon gezogen. Frostschadenausgleich durch das Land bekommt er trotz quasi Totalausfall der Ernte nicht. „Ich habe den Antrag einen Tag zu spät abgegeben“, sagt er. Der Betrieb habe das zwar überlebt, eine Zukunft sieht Maier aber dennoch nicht. Der 61-Jährige fährt dieses Jahr die Anbaufläche weiter zurück, will sich in den kommenden Jahren nur noch als Rentner um Obstbäume kümmern. „Meinem Sohn habe ich gesagt: Werde nicht Obstbauer. Das ist einer der schönsten Berufe, die es gibt, aber er hat bei einem Betrieb unserer Größe in unserer Frostlage und bei den zunehmenden Wetterextremen keine Zukunft.“

Zerstörerische Kälte