vor 3 Stunden dpa Stuttgart Wetterdienst warnt vor starkem Tauwetter - Hochwasser im Südwesten möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starkem Tauwetter in Teilen Baden-Württembergs. Der Umschwung werde von einer Warmfront verursacht, die in der Nacht zum Montag über den Südwesten ziehe, teilte der DWD am Sonntag in Stuttgart mit.