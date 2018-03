Stuttgart Wetterdienst warnt vor Sturm und Dauerregen im Schwarzwald

Der Deutsche Wetterdienst warnt im Schwarzwald vor Sturm und Dauerregen. In der Nacht zu Mittwoch könne es stürmische Windböen bis zu 70 Kilometer pro Stunde geben, teilten die Meteorologen mit.

In Gipfellagen seien sogar Sturmböen möglich. Am Mittwoch soll der Wind auch in tieferen Lagen stürmisch wehen. Auf den Gipfeln erwartet der Wetterdienst sogar Orkanböen. Außerdem soll es mit Unterbrechungen bis in die Nacht zum Donnerstag regnen. Es können örtlich bis zu 50 Liter pro Quadratmeter Regen fallen.