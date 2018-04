vor 1 Stunde SK Freiburg Wermter zieht OB-Kandidatur in Freiburg zurück

Stefan Wermter, OB-Kandidat in Freiburg, der am vergangenen Sonntag mit 2,6 Prozent der Stimmen und damit dem zweitschlechtesten Ergebnis abschnitt, will laut Medienbericht nicht in einen zweiten Wahlgang.