Freiburg Wer hat versagt? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Missbrauchsfall in Staufen

Der Freiburger Pädophilenfall wirft grundsätzliche Fragen auf. Polizei und Jugendamt warnten vor der Gefahr - ohne Erfolg. Gerichte schickten den betroffenen Jungen zurück in die Familie. Dort war er seinen Peinigern den Ermittlungen zufolge schutzlos ausgeliefert.

Nach dem jahrelangen Missbrauch eines Neunjährigen in Staufen bei Freiburg stehen Behörden und Gerichte in der Kritik. Obwohl die Polizei auf die Gefahr für das Kind aufmerksam machte und das Jugendamt reagierte, blieb der Junge letztlich in der Familie. Zwei Gerichte entschieden so. Der Fall, der nach Angaben der Ermittler alle bisher bekannten Dimensionen sprengt, wirft grundsätzliche Fragen auf. Eine politische Debatte über mögliches Behörden- und Justizversagen war überregional die Folge.

Was wird Jugendamt und Justiz vorgeworfen?

Justiz und Jugendamt wird vorgeworfen, den Jungen nicht ausreichend geschützt zu haben. Im März vergangenen Jahres hatte es Warnungen der Polizei vor einer möglichen Gefahr für den Jungen durch den neuen Lebensgefährten der Mutter gegeben.

Wie wurde darauf reagiert?

Das Jugendamt nahm den Jungen aus der Familie und alarmierte die Justiz. Diese schickte den Jungen zurück zur Mutter und untersagte dem wegen schweren Kindesmissbrauchs vorbestraften und laut Gericht mit einem Rückfallrisiko behafteten Lebensgefährten der Mutter, Kontakt zu dem Kind zu haben. Er und die Mutter hielten sich jedoch nicht an die Auflagen der Gerichte. Die Vergewaltigungsserie, die damals noch unentdeckt war, setzte sich fort.

Warum haben Justiz und Jugendamt nicht reagiert?

Kontrolliert wurden die Auflagen den Angaben zufolge nicht, Gerichte und Jugendamt machen sich dafür gegenseitig verantwortlich. Zuständig für die Familie war das Jugendamt des Kreises Breisgau-Hochschwarzwald. Erst nachdem die Vergewaltigungsserie im Herbst vergangenen Jahres bekannt wurde, kam der Junge aus der Familie und in Sicherheit. Er ist inzwischen in staatlicher Obhut.

Wurden Konsequenzen gezogen?

Jugendamt und Gerichte haben im Januar vereinbart, den Fall gemeinsam aufzuarbeiten und die Öffentlichkeit rasch zu informieren. Ein erstes Treffen habe es gegeben, bestätigt ein Sprecher der Behörde. Zwei weitere seien terminiert. Konkrete Ergebnisse gebe es noch nicht.

Gibt es weitere Vorwürfe?

Das Sozialministerium Baden-Württemberg hat im Landtag auf Anfrage des SPD-Abgeordneten Sascha Binder bestätigt, dass es bereits früh an die Justiz Hinweise einer Bewährungshelferin gegeben habe, dass der als gefährlich eingestufte Lebensgefährte bei dem Jungen und seiner Mutter wohne, obwohl ihm das untersagt worden war und er unter Führungsaufsicht des Gerichts stand. Doch es wurde monatelang nicht reagiert. Zwischen Behörden und Gerichten habe es ein „enormes Kommunikationsdefizit“ gegeben, kritisiert Binder.

Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) hat nach Bekanntwerden des Falls angekündigt, die Rolle von Behörden und Justiz in dem Fall untersuchen zu lassen. Ist das geschehen?

Im Auftrag des Ministers prüfte die Rechtsaufsicht im Regierungspräsidium Freiburg die Arbeit des Jugendamtes in dem Fall. Ergebnis: Es habe in dem Amt keine Fehler oder Versäumnisse gegeben.

Was rät die Rechtsaufsicht?

Der Fall sollte landesweit zum Anlass genommen werden, die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Stellen zu verbessern. Neben dem Jugendamt seien Familiengerichte, Polizei, Strafjustiz und Staatsanwaltschaft sowie die Bewährungshilfe mit dem Fall befasst gewesen. Ziel sollte sein, deren Arbeit besser zu koordinieren. Die Landesregierung solle dafür die Grundlage schaffen.

Wie reagiert die Regierung?

Minister Lucha äußerte sich zu dem Bericht der Rechtsaufsicht am Donnerstag in Stuttgart. „Wegen der Bewertung des Berichts werden wir uns innerhalb der Landesregierung austauschen und prüfen, wie wir zum Schutz der Kinder zu Verbesserungen kommen können“, sagte er der dpa. Ziel sei eine Weiterentwicklung der Kinderschutzverfahren in Baden-Württemberg. Daran beteiligt würden auch externe Experten. Kooperation und Informationsfluss zwischen Polizei, Justiz und Jugendamt etwa sollten verbessert werden, sagte Lucha. Die SPD, die im Südwesten in der Opposition ist, verlangt weitere Aufklärung.