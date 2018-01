Pfullendorf Wer bezahlt für Sicherheit an Fasnacht? Die Narrenzünfte finden, die Politik sollte das tun

Die Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN) klagt über hohe Anforderungen für Sicherheitskonzepte an Fasnachtsveranstaltungen. Die Politik soll handeln und einheitliche Standards herstellen.

Sicherheitskonzepte für Fastnachtsveranstaltungen sollten nicht alleine von den Narrenzünften getragen werden. Das fordert Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN), während der Hauptversammlung der Vereinigung in Pfullendorf. Die Kosten solcher Konzepte würden die ausrichtenden Zünfte an die Grenzen ihrer finanziellen Belastbarkeit bringen. Wehrle sieht die Politik in der Pflicht, da die schwäbisch-alemannische Fasnet seit 2015 als immaterielles nationales Kulturerbe anerkannt sei.

Der VSAN-Chef sieht die Gefahr, dass durch neue Sicherheitsauflagen närrische Veranstaltungen abgesagt werden könnten. Für ihn ist klar, dass bei großen Narrentreffen mit tausenden Besuchern die veranstaltende Zunft über den Verkauf von Umzugsabzeichen ein teures Sicherheitskonzept finanzieren könne. Wehrle fordert einen angemessenen Umgang mit dem Thema Sicherheit. Denn ein gewisses Risiko bleibe immer. Während seiner 37-jährigen Amtszeit als VSAN-Chefhabe es nur zwei bis drei Unfälle gegeben.

Bei Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl ist Wehrle bereits vorstellig geworden. Doch dessen Antwort habe ihn überhaupt nicht zufriedengestellt. Vor rund 600 Vertretern aus 66 Zünften sagte Wehrle in Pfullendorf, dass die VSAN den Druck jetzt erhöhen wolle. Der närrische Staatsempfang in diesem Jahr in Stuttgart solle dafür genutzt werden. Die VSAN fordert ferner einheitliche Regelungen in den Städten und Gemeinden. Die Stadt Villingen-Schwenningen habe beispielsweise das Sicherheitskonzept für närrische Veranstaltungen komplett bezahlt, so Wehrle.

Die Stadt Markdorf beteiligte sich an den Kosten in Höhe von 76.000 Euro, die die dortige Zunft für die Sicherheit während des großen Narrentreffens 2017 aufwenden musste. Alleine das geforderte Sicherheitskonzept dafür kostete 30.000 Euro.

Auch ein Verstoß beim Landkreistag ist geplant

Solche Summen würden schon nachdenklich stimmen, sagte Andreas Narr, Zunftmeister der Pfullendorfer Stegstrecker, dem SÜDKURIER. Die Zunft richtet 2020 ein ähnlich großes Treffen wie die Markdorfer Zunft aus. VSAN-Chef Wehrle plant auch einen Verstoß beim Landkreistag. Denn es werde sehr unterschiedlich mit Ermessensspielräumen umgegangen, die die Straßenverkehrsordnung für Fasnetsumzüge biete.

Ums Geld ging es auch während der VSAN-Versammlung: Mehrheitlich wurde beschlossen, die Jahresbeiträge dieses Mal um zehn Prozent anzuheben. So muss eine Zunft mit bis zu 200 Mitgliedern jetzt jährlich 770 Euro zahlen, eine mit bis zu 900 wird mit 1210 Euro zur Kasse gebeten. Keinen Obolus forderte Wehrle für die Finanzierung der virtuellen Darstellung der alemannischen Fasnet im Bad Dürrheimer Narrenschopf, der der VSAN gehört. Trotz eines Bundeszuschusses von gut einer Million Euro fehlten 300.000 Euro, um das ambitionierte Projekt finanzieren zu können, sagte Wehrle.