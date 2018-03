Stuttgart Weniger Verbrechen im Südwesten: Trendwende bei den Wohnungseinbrüchen

Laut der aktuellen Kriminalstatistik sanken die Straftaten um fast fünf Prozent. Eine positive Entwicklung gibt es auch bei der Zahl der Wohnungseinbrüche: Nach dem Anstieg in den vergangenen Jahren, sank sie 2017 erstmals wieder.

Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr sicherer geworden. Laut der Kriminalstatistik, die Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag in Stuttgart vorlegte, sank die Zahl der Straftaten 2017 um fast fünf Prozent auf knapp 580.000 - im Vorjahr waren es noch über 609.000 gewesen. Die Aufklärungsquote stieg im gleichen Zeitraum von 60,2 auf 62,4 Prozent. Mit 5.295 Straftaten je 100.000 Einwohner habe die Kriminalität im Südwesten einen „historischen Tiefstand“ erreicht, so Strobl.

Eine Trendwende sieht der Minister auch bei den Wohnungseinbrüchen. Nachdem sie in den vergangenen Jahren stark zugenommen hatten, gingen sie 2017 um 24 Prozent auf knapp 11.100 zurück. Strobl wertet diese Zahlen und die leicht gestiegene Aufklärungsquote (21,7 Prozent) als einen Erfolg der Polizei. Auffällig bleibe der mit 59 Prozent hohe Anteil an nichtdeutschen Tatverdächtigen.

Islamistische Straftaten bereiten Sorgen

Die politisch motivierte Kriminalität sank um 12,4 Prozent auf 2.837 Fälle. Sorgen machen dem Minister allerdings Islamisten, die bei den Straftaten um 16 Prozent zugelegt hätten und 116 Delikte begangen hätten. Die Zahl der sogenannten Gefährder in Baden-Württemberg habe sich seit 2013 „auf eine hohe zweistellige Zahl“ mehr als verzehnfacht.

Kriminelle Handlungen von Flüchtlingen gingen im Südwesten laut Strobl um fünf Prozent auf 61.139 Delikte zurück. Neben Verstößen gegen das Ausländerrecht handelte es sich bei den meisten Straftaten um Körperverletzung, Ladendiebstähle und Leistungserschleichungen. Weiterhin liege aber der Anteil von tatverdächtigen Asylbewerbern mit zehn Prozent weit über dem Bevölkerungsanteil von zwei Prozent, betonte Strobl.