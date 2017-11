Weihnachten am Bodensee, im Schwarzwald und am Hochrhein: Am Wochenende eröffnen die ersten Weihnachtsmärkte

Buden, Bäume und bunten Lichter sind ab dem Wochenende in vielen Städten der Region zu sehen: Die ersten Weihnachtsmärkte laden bereits an diesem Wochenende zum Bummeln ein. In Waldshut, Lindau, Bregenz, Löffingen und weiteren Städten gibt es den ersten Glühwein vom Weihnachtsmarkt bereits vor dem ersten Adventswochende

Weihnachtsschokolade und Lebkuchen füllen bereits die Läden. Für die endgültige Weihnachtsstimmung sorgen jetzt die ersten geöffneten Weihnachtsmärkte der Region. Die Lindauer Hafenweihnacht an der Hafeneinfahrt bietet ein vorweihnachtliches Programm am Samstag, 25. November, von 11 bis 21 Uhr. Am Sonntag, 26. November, bleibt der Markt allerdings wegen des Totensonntags geschlossen. Parallel eröffnet auch der Weihnachtsmarkt in Bregenz. Mit einer Schifffahrt lässt sich der Besuch beider Weihnachtsmärkte vereinbaren.

Der Nikolausmarkt in Löffingen findet am Samstag, 25. November, im historischen Stadtkern statt. Es gibt eine lebendige Krippe und der Nikolaus kommt für Kinder mit Knecht Ruprecht zu Besuch. 32 Anbieter sorgen für weihnachtliche Ware. Los geht es um 15.30 Uhr.

Auch in Waldshut-Tiengen wird es am Samstag mit dem Nikolausmarkt weihnachtlich. Der Nikolaus kommt mit einer Kutsche in das kleine Weihnachsdorf, das von 11 bis 20 Uhr geöffnet hat

Die großen Städte im Umkreis starten ebenfalls die Saison der Weihnachtsmärkte. Der Züricher Christkindlimarkt, der Weihnachtsmarkt in Basel und der Freiburger Weihnachtsmarkt haben ab diesem Wochenende für Besucher geöffnet. Nächstes Wochenende zum ersten Advent öffnen eine Vielzahl weiterer Weihnachtsmärte der Region.

