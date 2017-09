Stuttgart Wegen gesundheitlicher Gründe: Großkreutz erscheint nicht vor Gericht

Aus gesundheitlichen Gründen hat Ex-Nationalspieler Kevin Großkreutz vor dem Stuttgarter Amtsgericht nicht gegen seine beiden mutmaßlichen Angreifer ausgesagt. Im Prozess um eine nächtliche Prügelattacke haben die beiden Angeklagten Schläge und Tritte gegen den Weltmeister eingeräumt.

Er selbst erschien nicht vor Gericht

Sie bereuten ihre Tat, erklärten am Dienstag die Verteidiger der 17 und 18 Jahre alten Männer am Amtsgericht Stuttgart. Beide müssen sich in den nächsten Wochen wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.Großkreutz war bei einer Party-Tour in Stuttgart Ende Februar in eine Schlägerei verwickelt worden. Die beiden Angeklagten räumten ein, ihn geschlagen und getreten zu haben. Alle Beteiligten seien deutlich alkoholisiert gewesen. Das Gericht hat vier Verhandlungstage angesetzt.Der Zeuge Großkreutz hatte in einem Attest mitgeteilt, am Dienstag und Mittwoch nicht vor Gericht erscheinen zu können. Das sagte die Vorsitzende Richterin am Dienstag.Der damalige Zweitliga-Club löste den Vertrag mit dem Rechtsverteidiger mit sofortiger Wirkung auf. Heute spielt der 29-Jährige bei Darmstadt 98.