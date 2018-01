Nach dem Hochwasser entspannt sich die Lage bei den Gewässern im Südwesten etwas. Andernorts sorgt das Tauwetter für kleinere Erdrutsche. Die Aussichten lassen aber auf besseres Wetter hoffen.

Nach dem Regen und Tauwetter der vergangenen Tage fallen die Pegelstände der Flüsse im Südwesten wieder langsam ab. Weil es nicht mehr regne, sei die Lage gut abzuschätzen, sagte ein Sprecher der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg am Dienstag. Die Lage sei „insgesamt überschaubar“. Einzig die Pegelstände des Oberrheins und der Donau stiegen weiter. Der Wasserstand des Rheins bei Maxau (Karlsruhe) wird laut Vorhersage in der Nacht zum Mittwoch auf bis zu 8,6 Meter steigen. Das entspräche einem kleinen bis mittlerem Hochwasser. Auf der Donau erwarteten die Experten ein kleines Hochwasser.

Die Schifffahrt auf dem Oberrhein sowie dem Neckar zwischen Heilbronn und Mannheim war weiter eingestellt. Einen Zeitpunkt, wann sie wieder freigegeben wird, konnte die Behörde noch nicht mitteilen. Dies werde aber spätestens am Freitag der Fall sein.

Am Dienstag wurde im französischen Erstein unterdessen ein sogenannter Polder geöffnet, der 7,8 Millionen Liter Wasser fassen kann.

Polder sind bestimmte Bereiche, die bewusst geflutet werden, um das Hochwasser auf dem Rhein zu reduzieren. Bereits am Montag war das bei Fußgängern und Freizeitsportlern beliebte Gebiet evakuiert worden. Es darf vorerst nicht mehr betreten werden.

Überschwemmungen im Schwarzwald

Das viele Wasser weichte mancherorts auch den Boden auf. Bei Schramberg (Kreis Rottweil) und Fischingen (Kreis Lörrach) kam es etwa zu kleineren Erdrutschen, die Straßen verschütteten. Außerdem kam es zu Überschwemmungen.

In Furtwangen etwa war die Feuerwehr die ganze Nacht im Einsatz. Keller liefen mit Wasser voll. Im Laufe des Dienstags entspannte sich die Situation, der Pegelstand der Breg fiel. In Bad Dürrheim trat die Stille Musel über die Ufer, in Sunthausen die Kötach.

Wegen des nassen und milden Wetters musste auch das Internationale Schlittenhunderennen mit rund 800 Hunden im Schwarzwald abgesagt werden. „Es ist für diese Jahreszeit zu warm und zu nass. Es mangelt an Schnee für die bis zu 45 Kilometer langen Strecken“, hieß es. Gemeinsam hätten sich die Veranstalter Schlittenhunde-Sportverein Baden-Württemberg, der Verband Deutscher Schlittenhundesportvereine und die Gemeinde Todtmoos daher dazu entschieden. Das Rennen sollte vom 26. bis 28. Januar in Todtmoos mit mehr als 100 Teilnehmern und rund 800 Hunden stattfinden.

Und so wird das Wetter im Laufe der Woche

Zur Wochenmitte sorgt eine westliche Strömung im Südwesten für mildere Temperaturen. Am Mittwoch soll die Wolkendecke stärker auflockern, so dass sich die Sonne zeitweise blicken lässt, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Im Breisgau könnte es bis zu 17 Grad warm werden. In Hochlagen rechnen die Experten mit rund 10 Grad. „Im Durchschnitt ist der Januar in Stuttgart bislang rund fünf Grad zu warm“, sagte der Experte.

In der Nacht zum Donnerstag kann sich am Bodensee und an der Donau aber Nebel bilden. Zum Donnerstag könnte es auch wieder etwas windiger werden: Auf den Schwarzwaldgipfeln muss nach DWD-Angaben mit stürmischen Böen oder Sturmböen gerechnet werden. Sonst bleibt es im Rest des Landes meist trocken.