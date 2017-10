Stuttgart Warum ein Polizist per Landtagspetition mehr Geld fordert

Ein Beamter der baden-württembergischen Polizei will per Landtagspetition eine Erhöhung der Schichtzulage durchsetzen. Doch der entsprechende Ausschuss ist für solche Anliegen gar nicht zuständig.

Dem Petitionsausschuss des Landtags ist keine Not des Bürgers im Umgang mit Behörden und Ämtern fremd. Ob Unmut über Gartenzaun, Bildungsplan, Bleiberecht, Windkraft oder Hühnerstall – jedem Bürger steht das Recht frei, sich an den Ausschuss zu wenden, sieht er sich oder andere durch Behörden und Ämter benachteiligt. Der Ausschuss versteht sich als Anwalt der Bittsteller und vermittelt. Dass das Anliegen des Bürgers Thomas Mohr aber vor dem Petitionsausschuss landete, irritierte dann doch so manches Ausschussmitglied. Denn Mohr ist Polizeibeamter, er ist Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Mannheim, und er will vom Land mehr Geld.

Seit Jahren sieht Mohr sich und seine Kollegen benachteiligt, weil sich die Schichtzulage für Polizeibeamte im so genannten lageorientierten Dienst – also nachts und an Wochenenden – nach seiner Rechnung kaum erhöht hat und weit hinter dem hinterherhinke, was beispielsweise Bundespolizisten oder Polizisten in Bayern bekommen – eine Sicht freilich, der das Innenministerium widerspricht. Bis zu 3,35 Euro steuerfreien Zuschlag pro Stunde erhalten Beamte derzeit zusätzlich zur Schichtpauschale – Mohrs Petition fordert mindestens fünf Euro, was unter dem Strich 100 Euro mehr pro Monat auf dem Konto eines jungen Polizisten ausmachen könnte. 6000 Streifenbeamte, schätzt Mohr, wären landesweit betroffen.

„Seit Ewigkeiten“, so der Polizeigewerkschafter, betrage die Schichtpauschale pro Monat 51,13 Euro. Dabei seien sowohl Zahl der Einsätze als auch Anforderungen und Belastungen massiv gestiegen – ganz zu schweigen von den Miet- und Lebenshaltungskosten in den Großstädten, die von den überwiegend jungen Beamten im Schichtdienst kaum noch aufgebracht werden könnten. Die vom Innenministerium angeführte Pauschale von 102,26 Euro erhalte in der Praxis niemand im Streifendienst. Und weil er anders keine Chance mehr sah, startete Mohr eine online-Petition. 14 000 Unterstützer zeichneten das Anliegen, bei weitem nicht nur Polizisten. Durch die Kommentare auf seiner Facebook-Seite sieht der Polizeigewerkschafter breite gesellschaftliche Unterstützung. Eine Haltung, die auch von Teilen des Petitionsausschusses mitgetragen wird.

Nur: Für Tarif- und Beamtenrecht und Besoldungsfragen ist der Petitionsausschuss gar nicht zuständig. Dennoch wurde Mohrs Petition angenommen und einem Abgeordneten zur Prüfung und Berichterstattung zugewiesen.: Zudem wurde Mohr eingeladen, um sein Anliegen vor dem Ausschuss in Stuttgart zu begründen. Seit Beate Böhlen 2011 den Vorsitz des Gremiums übernahm, gab es das noch nie. Bei Mohr weckte das Hoffnungen. Dann empfahl auch noch der Berichterstatter dem Ausschuss, der Petition stattzugeben. Dafür gab es aber keine Mehrheit. Statt dessen gab es im streng geheimen Ausschuss unschöne politische Auseinandersetzungen. Man sei ohnehin gar nicht zuständig. Nun wird Mohrs Petition wohl auf Arbeitsebene weiterüberwiesen: an Finanz- und Innenministerium. „Zeitnah“ soll ein Bescheid über die Petition erfolgen. Wie das ausgeht, kann sich Thomas Mohr schon denken.

Dabei hatte er sich eine so schöne Begründung für die Petition ausgesucht. Eins zu eins hatte er die Argumentation des grünen Fraktionschefs Andreas Schwarz für die ursprünglich geplante Erhöhung der Beträge für die Altersversorgung der Abgeordneten und der Mitarbeiterpauschalen auf den Polizeidienst übertragen. Bei der Polizei ist der Landtag dafür – im Gegensatz zu den eigenen Diäten – aber nicht zuständig.

Petitionsrecht

Jeder, der sich oder andere durch Entscheidungen von Ämtern und Behörden benachteiligt fühlt, kann sich mit seinem Anliegen in einer Petition an den Landtag wenden. Auch ausländische Staatsangehörige oder Minderjährige können Petitionen einreichen. Zuständig ist der Petitionsausschuss aber nur, wenn es um Behörden in Baden-Württemberg geht, wie etwa Bürgermeister- oder Landratsamt, Finanzamt, Polizei oder Schulverwaltung. Im Durchschnitt ist statistisch betrachtet jede fünfte Petition erfolgreich. (ub)