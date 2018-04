vor 1 Stunde Ulrike Bäuerlein Exklusiv Baden-Württemberg Warum Flüchtlinge in Ausbildung bleiben sollten

Innenminister Thomas Strobl (CDU) will mehr Druck in Berlin machen, damit die gut integrierten Flüchtlinge in den Unternehmen im Südwesten dauerhaft arbeiten können. Dazu haben ihn jetzt die Unternehmer gezwungen.