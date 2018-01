Baden-Württemberg Warmluft vertreibt den Winter: So ist die Hochwasser-Lage in unserer Region

Warmluft vertreibt den Winter: So ist die Hochwasser-Lage in unserer Region

Zum zweiten Mal in diesem Jahr lassen Dauerregen und Schneeschmelze viele Bäche und Flüsse über die Ufer treten. Auf Teilen des Neckars wurde die Schifffahrt eingestellt, der Rhein bei Basel ist nicht mehr schiffbar.

Im Schwarzwald, im Allgäu und auf der Schwäbischen Alb sorgte warme Luft für eine rasche Schneeschmelze. Nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale (HZV) können die Wasserstände in einzelnen Bächen und Flüssen Werte erreichen, wie sie durchschnittlich nur alle zehn Jahre vorkommen.

Trotz heftiger Regenfälle gibt es bisher keine Probleme mit Hochwasser im Raum Schwarzwald-Baar-Kreis und Rottweil. Lediglich in Tuttlingen sei ein Keller vollgelaufen, teilt die Polizeidirektion in Tuttlingen mit. Am Wochenende hatte es in Villingen-Schwenningen geschneit, dieser Schnee taut langsam weg, der Pegel der Flüsse steigt wieder, aber noch ist keine kritische Höhe erreicht. Im Villinger Kneippbad, das gerade umgebaut wird, hat Anfang Januar das Hochwasser die Baustelle überflutet und Schäden angerichtet. Jetzt sichern Sandsäcke entlang der Brigach das Bad. – Im Blumberger Stadtteil Riedöschingen führten der anhaltende Regen und die Schneeschmelze zu einem größeren Hochwassereinsatz der Feuerwehr.

An Brigach und Breg ist man gut vorbereitet. Nach dem 50-jährlichen Hochwasser zu Jahresbeginn, das ein erstmaliges Aufstauen des Wolterdinger Rückhaltebeckens im Ernstfall erforderlich machte, sowie einem leichten Hochwasser an Breg, Brigach und Donau in der vergangenen Woche, sind die Pegelstände vor dem gestern einsetzenden Dauerregen erst einmal deutlich zurückgegangen. Auf der Baar um Donaueschingen sind die Senken auf den Riedwiesen zwar mit Wasser gefüllt, doch die Donau selbst ist noch nicht über die Ufer getreten. „Wir haben derzeit an Brigach, Breg und Donau lediglich ein sogenanntes zweijährliches Hochwasser“, sagt Markus Adler, Pressesprecher im Regierungspräsidium Freiburg.

Mit dem Tauwetter verabschiedet sich der Winter vorerst aus Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart erwartet bis morgen Höchsttemperaturen von 10 Grad in höheren Lagen und bis zu 16 Grad am Oberrhein. Ob die seit Wochen anhaltende Nässe Schäden beim Wintergetreide anrichtet, ist nach Angaben des Bauernverbandes unklar.

Auch nach sehr feuchten Wintern seien die Wasserspeicher im Boden nach zwei Monaten ohne Regen im Frühling wieder leer und die Bäume entsprechend geschwächt. „Das wiederum ist eine ideale Voraussetzung für Borkenkäfer.“ Im Nationalpark haben sie nach Waldenspuhls Angaben ihren Platz im natürlichen Ökosystem. Pufferstreifen schützen die umliegenden Wälder vor einer Ausbreitung aus dem Nationalpark. „Aber in den Wirtschaftswäldern selbst können die Borkenkäfer sich in sehr trockenen Sommern stark vermehren und große Schäden anrichten.“

Dramatischer sieht die Lage am Hochrhein aus. Dort wird die Hochwassermarke von 790 Zentimeter bei der Messstelle Basel-Rheinhalle bereits überschritten. Wie die Schweizer Rheinhäfen berichten, ist der Rhein für die große Schifffahrt zwischen Basel und Birsfelden gesperrt. In der Nacht auf Montag hat das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement eine Hochwasserwarnung für die Basler Gewässer herausgegeben. Die Behörden raten, exponierte Uferbereiche zu meiden.

Das Hochwasser des Jahrhunderts