Stuttgart Voller Einsatz: Das ist der ehrenamtliche Halbtagsjob von Gerlinde Kretschmann

Ministerpräsidenten-Gattin Gerlinde Kretschmann ist im Ehrenamts-Einsatz: Als Helferin beim Benefiz-Marmeladenverkauf der Landfrauen auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt bringt sie Marmelade unters Volk.

Gerlinde Kretschmann wartet schon gespannt aufs Christkindle. Viel mehr als sonst. Um die Weihnachtstage herum nämlich freuen sich Gerlinde und Winfried Kretschmann auf die Geburt ihres zweiten Enkelkinds. Im Juli wurde Gerlinde Kretschmann 70 Jahre alt, kürzer tritt sie im achten Lebensjahrzehnt aber nicht. Gestern Vormittag, Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Einsatz am Benefiz-Stand mit Landfrauen aus Heidenheim und dem Rems-Murr-Kreis. Gsälzverkauf für den guten Zweck, seit 2011 ein selbst-auferlegter Pflichttermin für Gerlinde Kretschmann. Quitte und Zwetschge gehen gut weg, vier Euro das Glas, alles hausgemacht. Als ihr Ehemann Winfried Kretschmann vor mehr als sechs Jahren Ministerpräsident von Baden-Württemberg wurde, hatte auch die pensionierte Grundschullehrerin über Nacht einen neuen Job: „First Lady“ von Baden-Württemberg. Ein Amt, das es so offiziell nicht gibt. Baden-Württemberg hat keinen Etat, kein Büro, keinen eigenen Stab für die Frau eines Ministerpräsidenten. Aber jede Menge Arbeit.

Übers Jahr gerechnet, schätzt sie, ist sie an zwei bis drei Tagen in der Woche ehrenamtlich im Einsatz. „Zu den Landfrauen gehe ich immer, wenn es möglich ist. Schon meine Mutter war dabei, aber mit dem antiquierten Bild der Bäuerinnen hat die Rolle der Landfrauen von heute nichts mehr gemein, die sind gut organisiert und nah dran am wahrenm Leben“, sagt sie.

Gerlinde Kretschmann nimmt häufig Anfragen für Veranstaltungen entgegen

Als Frau des Ministerpräsidenten ist Gerlinde Kretschmann Adressatin von vielen Wünschen. Ihre Anwesenheit verleiht Veranstaltungen Aufmerksamkeit, die sie sonst nicht bekämen – entsprechend häufig sind die Anfragen. „Ich bekomme eine Menge Post, viel auch nach Hause. Politische Anliegen gebe ich ans Ministerium weiter, viele fragen mich nach Grußworten oder Gratulationen zu Jubiläen oder Geburtstagen, oft antworte ich dann auch persönlich“, sagt sie. Etwa der Hälfte der Einladungen, heißt es aus dem Staatsministerium in Stuttgart, das die Termine mit ihr koordiniert, komme sie nach. Die Auswahl trifft die Schwäbin mit dem fröhlichen Wesen und dem dunklen Lockenkopf dabei selbst – auch über die Schirmherrschaften, die sie übernimmt. Ein halbes Dutzend sind es derzeit, darunter für die Alzheimer-Stiftung, in deren Kuratorium sie sitzt und deren Arbeit ihr viel bedeutet, oder als Vorsitzende der Stiftung „Singen mit Kindern“. „Ich mache das sehr gerne“, sagt sie zu ihrem Einsatz. „Wenn es nicht so wäre, würde ich mich auch nicht engagieren.“

Unterwegs ist Gerlinde Kretschmann dabei meist mit Bahn und öffentlichen Verkehrsmitteln. Fahrkarten kann sie abrechnen – immerhin. Alles andere, auch die Garderobe für offizielle Anlässe, muss aus eigener Tasche bestritten werden. „Für meine Ehrenämter verfüge ich über keinen Etat. Ich werde häufig um Spenden gebeten, und dann muss ich erklären, warum das nicht geht, denn privat könnte ich das alles gar nicht bezahlen“, so Gerlinde Kretschmann, die sich weder mit dem Titel „First Lady“ noch dem der „Landesmutter“ anfreunden kann.

Die passende Garderobe für den Marmelade-Verkauf auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt – bequem und warm – musste sie jedenfalls nicht extra anschaffen. Danach ging es für Gerlinde Kretschmann mit der Bahn zurück nach Hause zu einer ganz privaten Verpflichtung: der Kirchenchor-Probe in Laiz. Zum Advent hofft Gerlinde Kretschmann auf ein paar freie gemeinsame Stunden mit ihrem Ehemann. Das Apfelbrot hat sie schon gebacken. Und dann darf auch gerne das Christkindle kommen.