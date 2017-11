Am Feldberg im Schwarzwald haben Spezialisten am Donnerstag einen rund 200 Tonnen schweren Fels gesprengt.

Die Bundesstraße 317 ist die höchstgelegene Bundesstraße Deutschlands. Weit oben, nahe dem Ort Feldberg, wurde am Donnerstag ein 200 Tonnen schwerer Fels gesprengt. Der instabile Riese war Mitte Oktober durch Bohrungen für Felssicherungsmaßnahmen in Bewegung geraten und drohte abzustürzen. Autofahrer mussten eine 50 Kilometer lange Umleitung der voll gesperrten Verbindung zwischen Lörrach und Donaueschingen in Kauf nehmen.Um kurz vor 12 Uhr betätigte Sprengmeister Thomas Baumann von der ausführenden Spezialfirma Sachtleben Mining Services aus Wolfach den Auslöser. Mit einem lauten Knall rissen 10,25 Kilogramm Sprengstoff die Felswand in kleine bis große Stücke und beförderten gut 100 Tonnen des Gneisgesteins auf die zuvor mit einer Kiesschicht gepolsterte Bundesstraße.„Unter den gegebenen Umständen bin ich mit der Sprengung zufrieden“, sagte Baumann nach einer ersten Begehung. Der Fuß des Felsens, nach Aussage Baumanns knapp die Hälfte des Gesteins, hatte sich zunächst nicht gelöst. Wegen des instabilen Felsens konnten die fünf vier Meter tiefen Sprenglöcher nur von oben gefahrlos in das Gestein getrieben werden.Der Rest wurde mit zwei weiteren Sprengsätzen beseitigt. Zutage getreten war das kluftige Gestein bei Felsenputzmaßnahmen im letzten Frühjahr. „Es herrschte Gefahr im Verzug“, sagte Arkadius Kormann vom Landratsamt Lörrach.Die Kosten belaufen sich auf 350.000 Euro. Die Notsprengung des Felsens schlug mit zusätzlichen 110.000 Euro zu Buche. Die Vollsperrung soll in den kommenden Tagen teilweise wieder aufgehoben werden.