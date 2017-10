Singen Verkehrsministerium ordnet Tempolimit auf A81 an

Verkehrsministerium ordnet Tempolimit auf A81 an

Das Verkehrsministerium macht mit dem Tempolimit auf der A 81 Ernst, wie eine Anweisung an das Regierungspräsidium Freiburg nun zeigt. Die Beschränkungen betreffen den Abschnitt zwischen Engen und Bad Dürrheim. Grund für das Limit sind laut dem Ministerium die auf diesem Abschnitt immer wieder stattfindenden Autorennen.

Das umstrittene Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf der A 81 zwischen dem Kreuz Hegau und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim in beiden Fahrtrichtungen auf 26 Kilometern soll nun doch kommen, ungeachtet laufender Rechtsberatungen dazu. Das Verkehrsministerium hat das Regierungspräsidium Freiburg bereits Ende September dazu aufgefordert, die Tempobeschränkung in die Wege zu leiten. Das vom Amtschef des Verkehrsministeriums Uwe Lahl unterzeichnete Schreiben liegt unserer Zeitung vor.

Vom Regierungspräsidium Freiburg und dem Stuttgarter Ministerium war am Dienstag keine Stellungnahme mehr darüber zu erhalten, ab wann die Geschwindigkeitsbegrenzung eingerichtet werden und das Tempolimit tatsächlich gelten soll. Verkehrsminister Winfried Hermann sagte in einem Interview, dass er die Tempobeschränkung auch gegen den Willen der CDU durchsetzen werde. „Irgendwann ist auch meine Geduld erschöpft“, sagte er.

Das Verkehrsministerium begründet diesen Schritt mit den auf diesem Abschnitt immer wieder stattfindenen illegalen Autorennen und den daraus resultierenden Gefahren für die Verkehrsteilnehmer. Das Ministerium sieht sich nach Einschätzung des Amtsleiters rechtlich zum Eingreifen verpflichtet. "Andere denkbare Maßnahmen zur Gefahrenabwehr kommen nicht in Betracht", heißt es in dem Schreiben. Diese Rechtsauffassung hatte sich das Ministerium gutachterlich bestätigen lassen.

Die Einführung des von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) seit langem verfolgten Tempolimits ist in der grün-schwarzen Regierungskoalition umstritten. Die CDU zweifelt die Zuständigkeit des Verkehrministeriums an und setzt zur Verhinderung von illegalen Rennen auf stärkere Polizeikontrollen und harte Strafen gegen Raser. Noch im Juli hatte die CDU den Verkehrsminister beim Versuch ausgebremst, das Tempolimit einzurichten. Damals war eine Entscheidung bis zur Klärung der unterschiedlichen Rechtsauffassungen vertagt worden.

Strittiges Thema schon länger Gesprächsstoff in Stuttgart

Anordnen könnte eine scharfe Überwachung CDU-Innenminister Thomas Strobl. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart hatte in der Vergangenheit schon mehrfach entsprechende Appelle in Richtung Innenministerium geschickt. In Strobls Ministerium hingegen sieht man die Polizei gut positioniert. "Fakt ist, dass wir den Kontrolldruck hoch halten", teilt Strobls Sprecherin auf Anfrage mit. "Die regionalen Tuning- und Poser-Szenen sind bei den örtlichen Dienststellen bekannt und es finden bereits regelmäßige Kontrollen statt."

In Stuttgart hatte das Thema Tempolimit am Dienstag ebenfalls kurzzeitig für Gesprächsstoff gesorgt. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart wollte es eignetlich erneut auf die Tagesordnung des am Dienstag tagenden Koalitionsausschusses der grün-schwarzen Landesregierung bringen. Allerdings war seitens des CDU-Fraktionsvorsitzenden nicht die Rede davon, dass bereits eine entsprechende Anordnung des Verkehrsministeriums ergangen sei. Im Koalitionsausschuss wurde aber aus Zeitgründen auf eine Aussprache verzichtet.

Eigentlich war eine Entscheidung über das strittige Thema in der Regierungskoalition bis zur Klärung von Rechtsfragen und unterschiedlichen Rechtsauffassungen vertagt worden. Nun will das Verkehrsministerium offenbar Fakten schaffen.