Konstanz / Friedrichshafen Vergiftete Babynahrung in Friedrichshafen: Polizei fahndet nach Erpresser

Ermittler in Baden-Württemberg sind einem Erpresser auf der Spur, der mit der Vergiftung von Lebensmitteln droht. Es handle sich um einen „bundesweit bedeutsamen Erpressungsfall“, erklärte die Polizei Konstanz am Donnerstag. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Alle im Drohschreiben konkret genannten Produkte wurden von der Polizei gefunden (fünf Gläschen vergiftete Babynahrung). Die weiter gehende Drohung bleibt jedoch aktuell und bezieht sich nicht auf bestimmte Produkte. Über die genaue Anzahl der Täter gibt es noch keine Angaben. Zudem gibt es keine Informationen über konkret betroffene Geschäfte. Die Pressekonferenz wurde nun beendet.Es wurde im betroffenen Fall eine giftige, toxische Substanz in Babynahrung eingerührt. Der Stoff, Äthylenglykol, ist giftig, schmeckt süß und kann ab 30 ml bei Erwachsenen schädlich sein, kann aber durch eine medizinische Behandlung gestoppt werden und muss also nicht tödlich sein.Die Ermittler appellieren an die Verbraucher, auf manipulierte Verpackungen zu achten und diese sofort dem Marktleiter zu melden. Glasbehälter haben in der Regel den Deckel nach innen gewölbt, beim Öffnen hört man ein Klacken. Es gebe aber keinen Grund zur Panik, die Polizei will den Tater schnell finden. 220 Ermittler sind im Einsatz.Eine männliche Person wird verdächtigt: Diese ist etwa 50 Jahre alt, hat eine mittlere Größe, ist schlank, trägt eine Brille und eine Mütze zur Tarnung. Es handelt sich nach großer Wahrscheinlichkeit um den Täter. Hinweise von möglichen Zeugen bitte direkt an das Polizeipräsidium Konstanz (). Laut den Ermittlern muss man davon ausgehen, dass es sich um einen skrupellosen Täter handelt. Die Bedrohung bezieht sich auf ganz Deutschland, es gibt aber Verbindungen vor allem nach Österreich und Süddeutschland. Den Ermittlern zufolge wurde ein zweistelliger Millionenbetrag erpresst.Der Täter hat letzte Woche vor Ladenschluss vergiftete Lebensmittel in einem Markt in Friedrichshafen abgestellt, diese konnten von der Polizei sichergestellt werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Eine Person wurde in einer Überwachungskamera gesehen und ist deswegen verdächtigt. Daher gibt es nun einen öffentlichen Fahndungsaufruf (Bild siehe oben).Die Ermittler bestätigen eine Erpressung von Handelskonzernen. Eine Erpresser-Email drohte, 20 Lebensmittel mit Gift zu versetzen. In dem Schreiben, das der Erpresser den Konzernen und auch der Polizei zukommen ließ, hatte der Täter zuvor angekündigt, Produkte in Lebensmittel- und Drogeriemärkten im In- und Ausland zu manipulieren. Diese wolle er mit einer Substanz vergiften. In dem Schreiben sprach er konkret auch Märkte in Friedrichshafen an. Es wurde aber nicht angegeben, welche Lebensmittel, oder welche Märkte konkrekt betroffen sind.Vor Ort sind: Markus Sauter (Polizeihauptkommissar), Petra Mock (Ministerialrätin), Uwe Stürmer (Polizeivizepräsident), Alexander Boger (Leitender Oberstaatsanwalt) und Karl-Josef Diehl (Oberstaatsanwalt).