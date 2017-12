vor 36 Minuten dpa Tübingen Verdi plant Warnstreiks an Kliniken - Freiburg und Tübingen betroffen

An den Universitätskliniken in Tübingen und Freiburg drohen Streiks: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten zur Niederlegung ihrer Arbeit aufgerufen. In Tübingen soll am Mittwoch, in Freiburg am Donnerstag gestreikt werden, wie aus einer Mitteilung von Verdi hervorgeht.