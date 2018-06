Freiburg Verbrechen im Colombipark schürt Ängste: Erneut Diskussion um öffentliche Sicherheit in Freiburg

Nach der Vergewaltigung einer 25-jährigen Frau jüngst im Colombipark und weiteren Sexualdelikten vor zwei Wochen wird in der Stadt über die Sicherheit diskutiert. Auch OB Martin Horn äußert sich zur Vergewaltigung im Colombipark.

Die Polizei verzeichnete im ersten Halbjahr zwar keinen Anstieg sexuell motivierter Straftaten. Dass es sich bei dem in U-Haft befindlichen Tatverdächtigen wie beim Mord an Maria Ladenburger 2016 um einen Geflüchteten handelt, sorgt jedoch für Brisanz. Die Frauenbeauftragte mahnt zur Vorsicht und der künftige Oberbürgermeister kündigt bereits entschlossenes Vorgehen an.

Bürgermeister weiter von den städtischen Bemühungen für die Sicherheit überzeugt

„Die Stadt hat sich gerade erst wieder langsam erholt“, findet Simone Thomas. Die städtische Frauenbeauftragte meint damit das nach den beiden Sexualmorden im Herbst 2016 stark beeinträchtigte Sicherheitsgefühl vieler Bürgerinnen. „Wir Frauen müssen uns im öffentlichen Raum sicher fühlen können“, sagte sie. Thomas weiß aber auch, dass es für die Verhinderung von sexuellen Übergriffen kein Patentrezept gibt: „Es ist klar, dass der aktuelle Fall wieder neue Ängste schürt vor weiteren Gewalttaten. Mich hat das auch sehr getroffen.“

Ähnlich äußerte sich Bürgermeister Stefan Breiter: „Wir sind erschüttert über den Vorfall.“ Es gebe keine hundertprozentige Sicherheit. Von den städtischen Bemühungen sei er aber weiterhin überzeugt. Dazu gehören neben dem Frauennachttaxi, besser ausgeleuchtete „Angsträume“, mehr Polizisten und künftig auch mehr Überwachungskameras. Simone Thomas setzt im Hinblick auf potentielle Täter unter Geflüchteten zudem auf soziale Projekte als Präventionsmaßnahme, etwa Kurse in Flüchtlingsunterkünften zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern.

So äußert sich OB Martin Horn zur Vergewaltigung im Colombipark

Auch Martin Horn, der bald das Amt des Oberbürgermeisters übernimmt, äußerte sich zu der Vergewaltigung im Colombipark : „Ich will, dass sich Frauen in Freiburg zu jeder Uhrzeit angstfrei bewegen können. Was wir hierfür verbessern könnten, will ich mit der Polizei, dem Gemeinderat, aber auch mit verschiedenen Akteurinnen der Zivilgesellschaft besprechen und anschließend entschlossen angehen.“

Weder Opfer noch Täter dürften für eigene politische Zwecke instrumentalisiert würden, schrieb Horn auf seiner Facebook-Seite. Derweil registrierte die Freiburger Polizei seit Beginn des Jahres nicht mehr Sexualdelikte als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Der Anstieg der aufgeklärten Sexualstraftaten von 17 (2016) auf 28 im Jahr 2017 führt Polizeisprecher Dirk Klose auch auf die Strafrechtsreform vom November 2016 zurück. In der Statistik für 2017 ist neben Vergewaltigung und sexueller Missbrauch erstmals auch der sexuelle Übergriff erfasst. „Ein direkter Vergleich der beiden Jahre ist deshalb schwierig“, erklärt Klose.

Was im Vergleich zu den Vorjahren ähnlich blieb, ist die Anzahl der Verdächtigen mit ausländischem Pass. 2017 kam etwa die Hälfte der 28 Tatverdächtigen nicht aus Deutschland. Darunter waren ein Asylbewerber und ein Geduldeter. Die anderen Zwölf hatten entweder einen gültigen Aufenthaltstitel oder waren aus Europa.