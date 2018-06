Karlsruhe Überschwemmungen und Erdrutsche: Starke Unwetter im Südwesten sorgen für Chaos

Überflutete Keller, umgestürzte Bäume und Straßensperrungen: In der Nacht zum Freitag kam es zu starken Unwettern in Baden-Württemberg. Rund um Karlsruhe und Mannheim sind die Schäden besonders groß.

Heftige Unwetter mit teils starkem Regen, Hagel, Windböen, Blitz und Donner haben in der Nacht zum Freitag für Chaos in einigen Landesteilen im Südwesten gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, waren die Auswirkungen verheerend.

Überschwemmungen und Erdrutsche in Karlsruhe

Besonders betroffen war der Nordwesten Baden-Württembergs. Nach Angaben der Polizei und der Feuerwehr kam es rund um Karlsruhe zu zahlreichen Überschwemmungen und Erdrutschen. Bis zu 80 Zentimeter hoch stand das Wasser in einigen Straßen in Kraichtal (Landkreis Karlsruhe).

Der Strom fiel in manchen Orten über Stunden aus. In Sternenfels (Enzkreis) schlug der Blitz in ein Einfamilienhaus ein und verursachte einen Schaden im sechsstelligen Bereich. Die Feuerwehr im Landkreis Karlsruhe war mit über 300 Kräften im Einsatz.

Straßen überflutet

Mehr als 200 Anrufe gingen beim Polizeinotruf Mannheim wegen überfluteter Keller und umgestürzter Bäume ein, wie die Beamten berichteten. Straßen waren überflutet und mussten gesperrt werden, Gullydeckel wurden aus der Verankerung gedrückt. Es kam zu zwei Verkehrsunfällen mit geringem Sachschaden.

Auch in Stuttgart liefen Keller und Tiefgaragen voll. Im Tunnel der Vaihinger Ortsumfahrung stand das Wasser etwa 15 Zentimeter hoch. Die Lage blieb nach Angaben der Einsatzkräfte allerdings übersichtlich. Im Vorfeld war die Integrierte Leitstelle bereits personell aufgestockt worden. Insgesamt wurden etwa 20 Einsätze gemeldet.

Keine Streckensperrungen der Bahn

Nach Angaben der Bahn kam es aufgrund des Unwetters zu keinen größeren Störungen oder Streckensperrungen in Baden-Württemberg.

Verletzt wurde während der Nacht niemand. Wie hoch der gesamte Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei geht jedoch von einem beträchtlichen Betrag aus.

Unwetter in vielen Teilen Deutschlands

In vielen Teilen Deutcshlands hatten in der Nacht Unwetter gewütet. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz setzte ein heftiges Gewitter Straßen und Keller unter Wasser. „Die Lage ist dramatisch“, sagte eine Polizeisprecherin in Saarbrücken. Vor allem die Ortschaften St. Ingbert, Blieskastel, Kleinblittersdorf sowie ein Ortsteil von Saarbrücken seien überflutet. „Wir haben wegschwimmende Autos und unterspülte Straßen.“

In den Landkreisen Birkenfeld und Saarburg in Rheinland-Pfalz sowie im Raum Ludwigshafen gab es ebenfalls überflutete Straßen und vollgelaufene Keller, wie ein Polizeisprecher sagte. In Morbach schlug ein Blitz in eine Kapelle ein. Die Turmspitze hatte Feuer gefangen. Das Gebäude selbst brannte aber nicht ab.

In Oberfranken in Bayern lösten sich in den Nachtstunden mehrere Schlammlawinen und rutschten nach Polizeiangaben auf Straßen. Teile einer Kreisstraße seien weggespült worden.

Verkehrsunfälle durch Aquaplaning auf A5 - Eine Verletzte

Das heftige Gewitter hat am Donnerstagabend zu Aquaplaning und insgesamt drei Verkehrsunfällen auf der Autobahn 5 geführt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist eine 24-jährige Beifahrerin dabei leicht verletzt worden. Starker Regen hatte abschnittsweise die gesamte Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Efringen-Kirchen und Müllheim/Neuenburg unter Wasser gesetzt. Die Unfälle ereigneten sich auf einem Abschnitt im Bereich Bad Bellingen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 100.000 Euro.

Der Deutsche Wetterdienst gab auch zu Beginn des Wochenendes keine Entwarnung: „In der Nacht zum Samstag klingen die teils heftigen Schauer und Gewitter vom Tage zögernd ab.“ Dennoch müsse örtlich mit Starkregen und Hagel „im Unwetterbereich“ gerechnet werden.