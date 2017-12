Wetter Turbulentes Winterwetter: Meteorologen erwarten Sturm und jede Menge Neuschnee

In den kommenden Stunden wird nass-kaltes Winterwetter erwartet: Ein Tief folgt auf das nächste, es wird stürmisch und im Schwarzwald sind über 50 Zentimeter Neuschnee möglich.

Der Winter nimmt Fahrt auf und in den kommenden Stunden geht es beim Wetter wieder deutlich turbulenter zu. Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net ist ab einer Höhe von 400 bis 500 Metern erneut mit Schneefall zu rechnen. Bis Donnerstagabend kann es besonders in den westdeutschen Mittelgebirgen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee geben, im Schwarzwald ist laut Jung sogar über ein halber Meter möglich.

Doch das Winterwetter wartet nicht nur mit Schnee und Regen auf - es wird auch stürmisch. Ab Mittwochabend nimmt der Wind immer mehr zu, in der Nacht zum Donnerstag erwartet der Wetterexperte den Sturmschwerpunkt im Westen: "Von NRW über Rheinland-Pfalz, das Saarland, Hessen und Baden-Württemberg werden zum Teil bis in tiefe Lagen schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer erwartet. Der Höhepunkt des Sturms wird kurz nach Mitternacht sein. Auf den Gipfeln der Mittelgebirge sind im Westen bis zu 120 Stundenkilometer möglich."

Der Donnerstag bringt wechselnde und starke Bewölkung, verbreitet mit schauerartigen Niederschlägen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch vorhersagte. Die Schneefallgrenze liegt demnach zwischen 400 Meter am Nordrand der Mittelgebirge und rund 1000 Meter an den Alpen. Im Tiefland treten starke, in der Mitte und im Süden verbreitet stürmische Böen auf. In Gipfellagen sind Orkanböen zu erwarten.



Zur Frage, ob es weiße Weihnacht geben wird, können die Experten noch keine Aussage treffen. Für eine Vorhersage sei es noch zu früh, teilte der DWD mit.