vor 2 Stunden dpa Westhausen Traditioneller Silvesterritt mit 230 Reitern

Zum traditionellen Silvesterritt haben sich am Sonntag in Westhausen rund 230 Reiter getroffen. Pünktlich um 12.00 Uhr startete die Prozession, die dreimal an der Silvesterkapelle des Ortes im Ostalbkreis vorbeiführte.