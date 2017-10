Eislingen Tödliche Gewalt in einer Tiefgarage - drei Tote und viele Fragen

Schon wieder ein Familiendrama im Südwesten. Vier Wochen nach der Bluttat in Villingendorf sterben erneut drei Menschen. Womöglich handelt es sich um eine Beziehungstat. Diesmal aber ist der mutmaßliche Täter unter den Toten.

Grausiger Anblick in einer Tiefgarage: Unweit des Bahnhofs von Eislingen werden am Donnerstagmittag in einem Auto drei Leichen gefunden. Garagenbenutzer schlagen Alarm. Die Polizei kann rasch ausschließen, dass noch irgendwo ein vielleicht bewaffneter Täter auf der Flucht ist. „Wir gehen von einem erweiterten Suizid aus“, heißt es in Ermittlerkreisen. Davon spricht man, wenn ein Mensch sich tötet, zuvor aber noch andere Menschen umbringt. Mit anderen Worten: Der Täter ist wahrscheinlich unter den Toten.



Das unterscheidet den Fall in Eislingen (Landkreis Göppingen) vom bis dahin letzten besonders blutigen Familiendrama in Baden-Württemberg: Mitte September starben drei Menschen in Villingendorf am Ostrand des Schwarzwalds durch Schüsse. Der mutmaßliche Dreifachmörder floh, wurde tagelang von einem Großaufgebot der Polizei gesucht und schließlich in Rottweil festgenommen. Neben seinem sechsjährigen Sohn soll der damals 40-Jährige bei einer privaten Einschulungsfeier für das Kind den neuen Partner seiner Ex-Frau und dessen Cousine erschossen haben.

Polizei geht von Beziehungsdrama aus



Im Eislinger Fall gehen die Ermittler davon aus, dass ebenfalls ein Beziehungsdrama Hintergrund des Verbrechens ist. Nur dass der Täter wohl nicht mehr gesucht werden muss. „So wie das hier aussieht, geht es ganz klar um eine Familientragödie“, sagt ein Polizist am Ort des Geschehens. „Da ist sicher niemand mehr auf der Flucht.“



Bei den Toten handelt es sich um eine 56-jährige Frau und ihren gleichaltrigen Mann sowie einen 26-Jährigen. Er könnte der Lebensgefährte der Frau sein, hieß es in Ermittlerkreisen. Eifersucht ist ein denkbares Motiv, aber längst nicht das einzige infrage kommende. Alle drei Menschen starben „durch erhebliche Gewalteinwirkung“. Wie sie genau umkamen, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen.



Polizisten riegelten nach dem Alarm die Tiefgarage ab und sicherten die Spuren. Die Angehörigen der Toten wurden verständigt. Menschen aus dem Umfeld wurden von Kriminalisten vernommen. Dabei habe sich der Verdacht auf eine Beziehungstat erhärtet, hieß es. Weil die Ermittlungen vor Ort bis zum Abend andauerten, konnten die Leichen zunächst nicht abtransportiert werden. Ob eine Obduktion angeordnet wird, sollte am Freitag entschieden werden.