Baden-Württemberg Tierschützerin Martina Klausmann erklärt, warum man vor einem Kampfhund keine Angst haben muss

Früher wurden sie für Bullenkämpfe eingesetzt: Bullterrier und andere als sogenannte Kampfhunde gelistete Rassen sorgen immer wieder für Diskussionen rund um ihre Haltung und Gefährlichkeit. Martina Klausmann vom Landestierschutzverband, erklärt, warum nicht nur Kampfhunde aggressiv werden können und woran man einen drohenden Angriff erkennen kann.

Muss man vor einem Kampfhund Angst haben?

Man sollte vor diesen Hunden keine Angst haben, sondern eher vor dem Halter. Wenn er den Hund nicht oder falsch erzieht oder überhaupt nicht Bescheid weiß, wie das geht, dann kann das kritisch werden. Dabei ist entscheidend: Je größer der Hund, desto wichtiger ist die richtige Erziehung. Ein großer Hund kann einen Menschen buchstäblich umwerfen. Der Halter muss ihn konsequent erziehen, ihn im wahrsten Sinne des Wortes im Griff haben.

Im Ernstfall: Könnte man einen solchen Hund, wenn er aggressiv wird, an der Leine halten?

Ein Halter muss das einschätzen können: Ich kann meine kleine Tochter nicht mit meinem 60 Kilogramm schweren Hund Gassi gehen lassen. Einen sogenannten Problemhund muss ich sicher an der Leine führen. Er kann notfalls auch einen Maulkorb tragen und außerdem sollte der Hundehalter eine kräftige Leine anlegen.

Kann man dem Hund einen Angriff ansehen? Gibt es Anzeichen?

Bei einem langhaarigen Hund mit vielen Haaren um den Kopf und um das Gesicht herum ist es schwer, Anzeichen zu erkennen. Dennoch: Normalerweise ist es erkennbar. Der Hund zieht dann die Lefzen leicht nach oben und/oder sträubt das Rückenfell. Gleichzeitig gibt er ein Brummen und Grummeln von sich. In der Regel zeigt ein Hund, wenn er etwas Bestimmtes nicht will.

Wann wird ein Hund aggressiv? Wann beißt er?

Ein Hund ist von sich aus in der Regel nicht aggressiv. Ein Hund wird angriffslustig, wenn er in diese Richtung ausgebildet wird, also er ständig von seinem Halter getriezt, gereizt und geärgert wird. Eventuell ist das Tier auch krank, hat Schmerzen. Andere Hunde sind sehr unsicher und wehren sich aus Angst. Manche Menschen wollen eine regelrechte Maschine an der Leine, der sofort aggressiv reagiert, sobald er einen anderen Hund sieht. Mitunter verstärken Halter dieses Verhalten, indem sie den Hund anfeuern oder auch bestrafen, wenn er nicht wie gewollt reagiert.