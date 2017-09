Konstanz Thomas Strobl im SÜDKURIER-Gespräch: "Schwierige Koalitionsverhandlungen"

Die Südwest-CDU traut den Umfragen zur Bundestagswahl nicht. Parteichef Thomas Strobl sagt im Gespräch mit dem SÜDKURIER bereits schwierige Koalitionsgespräche voraus.

„Volle Lotte – das heißt, wir geben jetzt noch richtig Gas.“ Wie ein Boxer ballt Thomas Strobl beide Fäuste am Gesicht, seine Miene, eben noch ganz entspannt, verfinstert sich. So kurz vor dem Wahlsonntag traut der Chef der Südwest-CDU keiner öffentlichen Prognose über den Weg. „Wir berauschen uns nicht an Umfragen,“ sagt er und hat schon Trump und den Brexit im Kopf, zwei mahnende Beispiele, die der Demoskopie eine herbe Schlappe einbrachten. Die AfD, den Hauptgegner der CDU, benennt er namentlich nur selten beim Redaktionsgespräch des SÜDKURIER in Konstanz.

Die jüngsten Umfrageergebnisse für die Rechtspopulisten lassen aber auch auf Nervosität im CDU-Vorstand schließen. Für ganz ungefährlich hält Strobl, 57, den Ausgang der Wahl offensichtlich nicht. Wie schon vor vier Jahren werde es auf die CDU Baden-Württemberg ankommen. Bei aller diplomatischen Vorsicht gibt sich der Innenminister dennoch siegesgewiss, wenn es um die wichtigen Direktmandate geht: „Ich bin guten Mutes, dass wir wieder alle 38 Wahlkreise gewinnen.“ Hinsichtlich der Regierungsbildung scheint sich aber Skepsis über das Berliner Adenauerhaus gelegt zu haben. Denn die Frage ist offen, wie es wohl nach dem Sonntag weitergehen wird. „Ich rechne mit schwierigen und langwierigen Koalitionsverhandlungen,“ sagt Strobl. Eine neue Regierung dürfte zwar noch vor Weihnachten stehen, gewiss aber erst nach der Niedersachsenwahl am 15. Oktober.

Der Kanzlerin stünden viele Türen offen, eine Koalition mit fast jeder Fraktion sei denkbar, zeichnet Strobl schon mal ein buntes Bündnisbild auf. Eine große Koalition mit der SPD werde noch am allerwenigsten gewünscht, dagegen hat er eine schwarz-grüne Schnittmenge ausgemacht, die der gebürtige Heilbronner so beschreibt: „Bestimmte Parteitagsbeschlüsse der Grünen machen es schwierig, aber nicht unmöglich.“ Bei der FDP sei auch nicht jede Äußerung des Spitzenkandidaten Christian Lindner falsch, was als wenig überraschender Flirt mit dem früheren Koalitionspartner zu verstehen ist. Gegenüber der AfD hingegen gebe es Null Toleranz. Bei der Gauland-Weidel-Partei sieht Strobl klare rassistische und antisemitische Tendenzen. „Mit der CDU wird es keine Duldung, keine Kollaboration irgendeiner Art, schon gar keine Koalition geben,“ stellt er kategorisch fest. Bleibt noch ein Problem, das seine Partei vermutlich Wählerstimmen kosten wird: die Flüchtlinge. „Es gibt auch jetzt eine Migration,“ räumt Strobl ein und fügt hinzu: „Aber in einem Umfang, die wir bewältigen können.“ Die Zahlen seien zurückgegangen. „Wir bleiben 2017 deutlich unter 200 000.“